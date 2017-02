Miller Thomson renforce son expertise au Canada en matière de financement des sociétés, de valeurs mobilières et de fusions et acquisitions







Lawrence Wilder et Tom Koutoulakis se joignent au cabinet à titre d'associés

TORONTO, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Miller Thomson est heureux d'accueillir Lawrence Wilder et Tom Koutoulakis à titre d'associés, d'autant plus qu'ils sont reconnus comme des avocats de premier plan à Toronto en droit des affaires.

Mes Wilder et Koutoulakis viennent donc renforcer notre groupe de Droit des affaires à Toronto qui s'est enrichi de 10 nouveaux associés au cours des 12 derniers mois, soit Alfred Apps, Pierre Soulard, Y. Ken Chun, James Rumball, Peter Dunne, Jeffrey Roode, Geoff Clarke, Imran Ahmad, Kevin Refah et Jason Sernoskie.

« Le cabinet s'est engagé à augmenter ses ressources dans les domaines du financement des sociétés, des fusions et acquisitions et des valeurs mobilières à son bureau de la Ville Reine et ailleurs au pays, affirme Peter Auvinen, associé directeur du bureau de Toronto de Miller Thomson. Il s'agit d'un objectif prioritaire permanent pour notre cabinet. Dans ce contexte, l'arrivée de Lawrence et Tom contribuera à stimuler notre croissance et à élargir notre expertise. »

La stratégie de Miller Thomson ne se limite pas au nombre d'avocats qui se joignent au cabinet. Elle s'exprime également dans le flux des transactions qui augmente conséquemment en attirant la crème des avocats. En 2016, le cabinet a pris part à 101 transactions de fusions et acquisitions (F&A) distinctes, ce qui s'est reflété de manière significative dans les tableaux de classement de Bloomberg en matière de F&A. Ainsi, Miller Thomson a terminé au troisième rang au Canada en ce qui a trait au nombre de transactions réalisées.

« Il existe un fort consensus au sein du cabinet relativement à notre vision d'affaires et notre orientation stratégique, soutient Kent Davidson, président de Miller Thomson. Ce message clair constitue un atout auquel nos clients et nos futurs professionnels sont sensibles. Même si d'aucuns considèrent la croissance comme étant en soi un facteur de réussite, elle représente à nos yeux un moyen de cibler encore davantage nos efforts dans les domaines qui sont les plus importants pour nos clients. »

Notre bureau de Toronto n'est pas le seul au Canada à avoir tiré avantage de cette stratégie centrée sur le financement des sociétés, les valeurs mobilières, de même que les F&A. Le bureau de Montréal en a également bénéficié en recrutant Andrew Cohen, Philipp Park, Lampros Stougiannos, Alexandre Hébert et Claude Picard. En outre, Rory Godinho, associé en valeurs mobilières, s'est joint récemment à notre bureau de Vancouver.

« La croissance de notre pratique nationale en droit des affaires a pour but de renforcer notre capacité à répondre aux exigences des dirigeants d'entreprise partout au pays, précise Bernard Blouin, président du groupe national de Droit des affaires chez Miller Thomson. Nous prévoyons que cette expansion se poursuivra à long terme, ce qui nous permettra de répondre de manière proactive aux besoins des chefs d'entreprise canadiens en fournissant des services juridiques en matière de droit des affaires adaptés à nos clients, qui vont des sociétés en démarrage jusqu'aux entités publiques. »

À propos de Miller Thomson

Miller Thomson est un cabinet de droit des affaires pancanadien comprenant plus de 525 avocats évoluant dans 12 bureaux à travers le pays. Le cabinet propose un éventail complet de services en matière de droit des affaires, de services de représentation et de services juridiques personnels. Miller Thomson collabore régulièrement avec des conseillers juridiques internes et externes partout dans le monde afin de faciliter les transactions transfrontalières et multinationales, et de répondre à divers besoins d'affaires. Les bureaux de Miller Thomson sont établis à Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina, Saskatoon, London, Kitchener-Waterloo, Guelph, Toronto, Markham, Vaughan et Montréal. Pour plus de renseignements, visitez www.millerthomson.com

