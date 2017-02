Camping dans les parcs nationaux - Début des réservations les 11 et 12 février







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le camping dans les parcs nationaux du Québec sera populaire en 2017. La Sépaq invite les campeurs à réserver leurs emplacements de camping dans les parcs nationaux dès le 11 et 12 février, et ce, selon un horaire préétabli. Pour obtenir l'emplacement voulu à la date souhaitée, l'idéal est de réserver tôt. Si l'on projette de camper dans un parc national du Québec un week-end ou lors de festivités - fête des Pères, fête nationale du Québec, fête du Canada ou même fête du Travail - mieux vaut le faire dès que possible si l'on a en tête un emplacement bien spécifique.

Horaire d'ouverture des réservations de camping dans les parcs nationaux

Samedi 11 février 2017

Dimanche 12 février 2017

Parcs nationaux

Parc national du Mont-Tremblant Ouverture progressive par secteur 10 h Frontenac Grands-Jardins Hautes-Gorges-de-la-Rivière-

Malbaie Mont-Mégantic Monts-Valin Plaisance Pointe-Taillon 10 h Secteur Chevreuil 11 h Yamaska 11 h Secteur Lac-Chat 12 h Bic Gaspésie Lac-Témiscouata Oka 12 h Secteur Bacagnole 13 h Mont-Orford 13 h Autres secteurs et canot-camping 14 h Aiguebelle Fjord-du-Saguenay Îles-de-Boucherville Jacques-Cartier





Pour faciliter le processus, l'ouverture des réservations est répartie par établissement. À partir de l'heure d'ouverture des réservations prévues pour chacun des parcs nationaux, on pourra réserver en ligne (sepaq.com) ou par téléphone (1 800 665-6527). À compter du 13 février seulement, il sera possible de réserver directement dans les établissements.

Par ailleurs, le présent horaire ne vise pas les réservations dans les réserves fauniques et les centres touristiques, où l'on peut déjà réserver un emplacement de camping.

Nouvelle interface

L'interface du site transactionnel de réservation de camping de la Sépaq a été optimisée pour tous les types d'appareils dans le but de proposer une réservation plus conviviale, intuitive et simplifiée. Il est maintenant possible de voir rapidement les options qui s'offrent dans l'ensemble du réseau. De plus, des fiches descriptives et photos aident au choix des emplacements.

Offre accrue

L'offre de camping dans le réseau des parcs nationaux du Québec ne cesse de s'accroître pour mieux s'ajuster à la demande. Rappelons ainsi que le parc national du Lac-Témiscouata a mis en service deux nouveaux secteurs de camping l'été dernier. Le parc national du Mont-Orford a remis à neuf lui aussi, à la saison estivale 2016, le secteur Stukely et le parc national des Îles-de-Boucherville est maintenant doté d'un camping offrant notamment plusieurs emplacements en prêt-à-camper, et ce, à quelques kilomètres seulement de la métropole.

Projet pilote sur la présence des chiens dans 3 parcs nationaux

Le projet pilote encadrant la présence des chiens dans les parcs nationaux de Frontenac, de la Jacques-Cartier et d'Oka afin de mesurer leur impact sur l'expérience de visite et sur le milieu naturel se poursuit pour une deuxième année. Pour chacun des 3 parcs nationaux visés par le projet pilote, les chiens sont admis uniquement aux endroits autorisés, notamment certains emplacements de camping. Le respect de la réglementation est la clé du succès. Pour tous les détails sur le projet pilote : sepaq.com/animaux.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 11:47 et diffusé par :