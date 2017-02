Des élections municipales à Percé à l'automne 2017







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'issue d'une rencontre téléphonique qui s'est déroulée ce matin, le gouvernement du Québec et les élus de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine se sont ralliés en faveur du maintien de la tenue des élections municipales à Percé à l'automne 2017, et ce, au même titre que toutes les municipalités québécoises. Ainsi, les neuf sièges de conseiller municipal et celui de maire de la Ville de Percé seront soumis au scrutin général du 5 novembre prochain.

Citations

« Percé occupe une position stratégique pour toute la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Je me réjouis donc de la décision prise ce matin qui fera en sorte que nous pourrons nous consacrer, ensemble, à rebâtir cette ville lourdement touchée par les conditions météorologiques des derniers mois et nous assurer qu'elle pourra jouer pleinement son rôle économique et touristique. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Nous avons bien entendu la volonté des citoyens de Percé. La MRC va travailler de concert avec la Ville pour mener à terme les dossiers sur la table et je tiens à assurer le gouvernement du Québec de ma pleine collaboration. »

Nadia Minassian, préfète élue de la MRC du Rocher-Percé

Faits saillants

Les 20 et 21 novembre 2016, le maire André Boudreau et cinq conseillers de la Ville de Percé ont démissionné à la suite du dévoilement du résultat négatif d'un référendum tenu au sujet d'un règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux de construction d'une nouvelle rue au centre-ville de Percé.

Le 22 novembre 2016, la Commission municipale du Québec a adopté une résolution nommant une déléguée et une déléguée adjointe à l'administration provisoire de la Ville.

Les trois élus toujours en fonction sont consultés par les déléguées pour les affaires d'administration courante et un maire suppléant a été désigné.

La tenue des prochaines élections générales dans toutes les municipalités du Québec aura lieu le 5 novembre 2017.

