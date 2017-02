Subaru place la barre haut au Rallye Perce-Neige







Neuf Subaru terminent parmi les 10 premiers et procurent déjà à Subaru une avance au Championnat des constructeurs

Le pilote Antoine L'Estage de l'Équipe canadienne des rallyes Subaru retrouve le copilote Alan Ockwell

MISSISSAUGA, ON, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le plaisir d'annoncer des résultats fort satisfaisants à l'issue du Rallye Perce-Neige qui s'est déroulé à Maniwaki, au Québec. Ce rallye inaugural de la saison réunissant pour la première fois l'American Rally Association et le Championnat des rallyes canadiens (CRC) s'est traduit par la présence de neuf Subaru dans les dix premières places du classement. On retrouve aux deux premières places les équipages Subaru Rally Team USA (SRTUSA), composés respectivement de David Higgins et du copilote Craig Drew et de Travis Pastrana et du copilote Robbie Durant. Le premier équipage canadien est celui de « Crazy » Leo Urlichich et de son copilote Alex Kihurani qui s'est classé troisième au volant de sa STI 2017.

Antoine L'Estage, qui a récemment retrouvé son copilote Alan Ockwell au sein de l'Équipe canadienne des rallyes Subaru (SRTC), a bien débuté l'épreuve, remportant quatre étapes, et s'est classé parmi les premiers pour plusieurs autres. L'équipage a toutefois connu certaines difficultés qui l'ont éventuellement porté à l'abandon en pleine forêt au cours de la dernière étape.

« Les préparatifs avant l'épreuve se sont vraiment bien déroulés. Alan et moi étions bien à l'aise dès le début », raconte L'Estage. « Malheureusement, nous avons éprouvé des difficultés et avons écopé de quelques pénalités. Nous avons poursuivi à fond et avons réussi à remonter. Nous aurions pu gagner, mais avons dû abandonner à cause d'une défaillance terminale. Ce n'est pas le résultat que nous espérions en début de saison. Nous allons nous reprendre et sommes persuadés que Rocket Rally et Subaru Canada reviendront encore plus forts et que nous connaîtrons une bonne saison. »

La saison 2017 n'étant qu'à ses débuts, les occasions de se rattraper sont encore nombreuses et l'équipe envisage déjà avec optimisme la prochaine course. Sachant que la prochaine épreuve est le Rocky Mountain Rally, à Invermere, C.-B., du 26 au 28 mai, il reste pas mal de temps pour nous préparer.

Pos Chrono Véhicule Classe Pilote / Copilote 1 2:19:09,1 Subaru WRX STI 17 Ouverte, 4RM David Higgins - Colchester VT

Craig Drew - Colchester VT 2 2:22:56,6 Subaru WRX STI 17 Ouverte, 4RM Travis Pastrana - Colchester VT

Robbie Durant - Colchester VT 3 2:30:39,6 Subaru STI 07 Prod, 4RM Leonid Urlichich - Thornhill ON

Alex Kuhirani - Reading PA 4 2:36:40,3 Subaru Impreza 08 Ouverte, 4RM William Bacon - Tyngsboro MA

Grzegorz Dorman - Chelmsford MA 5 2:38:44,7 Subaru Impreza 01 Ouverte, 4RM Sylvain Erickson - Val-des-Monts QC

Patrick Lévesque - Pointe-aux-Outardes QC 6 2:41:42,8 Subaru WRX STI 10 Ouverte, 4RM Steeve Hobbs - St-Gédéon QC

Philippe Poirier - St-Rédempteur QC 7 2:42:19,4 Subaru Impreza 04 Ouverte, 4RM Jeremy Norris - Kitchener ON

Brian Johnson - Bethel CT 8 2:43:54,5 Subaru Impreza 94 Ouverte, 4RM Simon Vincent - Terrebonne QC

Aaron Crescenti - Glen Gardner NJ 9 2:47:15,0 Mitsubishi EVO X 09 Ouverte, 4RM Boris Djordjevic - Devon AB

John Hall - Sherwood Park AB 10 2:48:34,8 Subaru WRX STI 02 Ouverte, 4RM Adam Vokes - Edmonton AB

Angela Cosner - Springville PA

