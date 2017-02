La présidente de la SADC parle de la protection des dépôts avec les Canadiens







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Dans le cadre du 50e anniversaire de la Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC), Michèle Bourque, présidente et première dirigeante de la SADC, a tenu une table ronde, où des Canadiens se sont exprimés sur l'importance que revêt la protection de leurs épargnes en cas de faillite d'une banque.

Pour avoir le pouls des Canadiens, Mme Bourque était entourée de personnes représentant plusieurs générations : les générations X et Y et les baby-boomers. Chacun a parlé de l'importance qu'il accorde à la SADC, selon où il en est dans la vie. Lucie Tedesco, commissaire de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, était présente. Elle a discuté de l'importance de la planification financière.

« En 50 ans, la SADC a réglé 43 faillites de banques et protégé plus de deux millions de déposants, de dire Mme Bourque. S'entretenir de la protection des épargnes avec des Canadiens de différentes générations nous permet de veiller à ce que le système financier demeure solide. »

La table ronde était diffusée en direct du Zoomer Studio, à Toronto. Mme Bourque et Mme Tedesco ont répondu aux questions du public.

La SADC est une société d'État qui encourage la stabilité du système financier canadien en fournissant une assurance contre la perte des dépôts assurables détenus par ses institutions membres, en cas de faillite de l'une d'entre elles. Les dépôts assurables sont automatiquement protégés jusqu'à concurrence de 100 000 $ par catégorie assurée, par institution membre. Peuvent être membres de la SADC des banques, des coopératives de crédit sous réglementation fédérale, des sociétés de fiducie, des sociétés de prêt et des associations soumises à la Loi sur les associations coopératives de crédit qui acceptent des dépôts. La SADC finance ses activités avec les primes que lui versent ses institutions membres. Elle ne reçoit pas de fonds publics.

