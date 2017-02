Les haut-parleurs sans fil VIZIO SmartCasttm Crave sont maintenant disponibles au Canada







Les haut-parleurs VIZIO SmartCast Crave Protm et Crave 360tm intègrent Chromecast pour une diffusion WiFi transparente

IRVINE, Californie, 8 février 2017 /CNW/ -- VIZIO, Inc., le fabricant numéro un de barres de son aux ÉtatsUnis1, a annoncé aujourd'hui que sa toute dernière collection audio SmartCast Crave est disponible au Canada. Composée de deux modèles distincts de haut-parleurs sans fil -- Crave Pro et Crave 360 --, la collection audio Crave intègre l'appareil lecteur Chromecast, ce qui permet aux mélomanes de diffuser leurs morceaux favoris à partir d'applications audio compatibles Chromecast, qu'ils connaissent et aiment, comme Google Play Music et Spotify2. Le Crave Pro est un haut-parleur stationnaire conçu pour remplir une pièce avec ses puissants canaux audio 2.1 et ses deux caissons de graves intégrés, tandis que le Crave 360, option portable, offre une sortie audio omnidirectionnelle 360 degrés, option idéale pour se déplacer d'une pièce à l'autre ou dans la cour, le garage ou la terrasse. Les haut-parleurs VIZIO Smart Craft Pro Crave et Crave 360 sont annoncés à 409,99 $ (CAN) et à 339,99 $ (CAN), PDSF, respectivement, et disponibles sur Costco.ca et Amazon.ca.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/466001/VIZIO_Crave_Canada.jpg

Profitant des fonctions multipièce, les utilisateurs peuvent relier plusieurs haut-parleurs Crave par connexion WiFi, dans toute la maison, pour une écoute à l'unisson ou passer des chansons différentes dans différentes pièces3. Pour simplifier encore plus la mise au point, la collection Crave se laisse commander par l'application SmartCast de VIZIO, et il suffit de la télécharger pour transformer n'importe quel appareil mobile iOS ou Androidtm en une puissante télécommande à écran tactile. Le Chromecast étant intégré, les mélomanes peuvent taper sur le bouton Cast de toute appli audio compatible Chromecast pour écouter leurs morceaux préférés sur n'importe quel haut-parleur Crave. Alors que les haut-parleurs conventionnels ne se connectent généralement que via Bluetooth, la collection Crave de VIZIO permet la lecture de flux multimédias (musique, balados, stations radio Internet) reçus par WiFi. Lors d'une diffusion par WiFi, les utilisateurs peuvent également exécuter plusieurs tâches à la fois, sur leur appareil mobile, sans interrompre la chanson. La connectivité Bluetooth est également intégrée à tous les produits audio VIZIO Crave comme alternative à la diffusion par WiFi.

« À la suite du lancement réussi de nos téléviseurs SmartCast sur le marché canadien, modèles P-Series et M-Series, nous sommes ravis d'ajouter à notre offre produits la collection d'enceintes multipièce SmartCast Crave de VIZIO », a déclaré Matt McRae, directeur de la technologie chez VIZIO. « Avec son design industriel de pointe, ses performances audio de haute qualité et ses capacités multipièce, la collection Crave permet aux consommateurs de se créer facilement à domicile un système audio central, facile à contrôler depuis leur appareil mobile. »

Pour les consommateurs qui souhaitent bénéficier d'une qualité audio puissante et enveloppante, le haut-parleur SmartCast Crave Pro de VIZIO offre un son vif et luxuriant avec des basses profondes. Avec sa finition en aluminium satiné, le Crave Pro se place parfaitement sur une étagère de bureau ou une table auxiliaire de salon. Les canaux 2.1 cristallins font entendre à plein l'ambiance des chansons préférées grâce à leurs pilotes haut-parleur sur mesure, dont la dynamique atteint 102 dB4, et à leur caisson de grave double intégré restituant les graves à partir de 40 Hz.

Les mélomanes qui veulent écouter la musique dans toute la maison apprécieront le hautparleur SmartCast Crave 360 de VIZIO. Avec ses canaux audio 2.1 omnidirectionnels (360 degrés) et ses pilotes haut-parleur conçus sur mesure, le Crave 360 offre un son dynamique atteignant 95 dB3 avec des sorties de grave à partir de 50 Hz. Le haut-parleur portable est livré avec une base de recharge sans fil et assure sur batterie jusqu'à 8 heures5 de musique, de quoi diffuser la musique dans toute la maison via Wi-Fi ou Bluetooth. En outre, le Crave 360 dispose d'une sangle de transport en cuir, élément pratique qui facilite aussi la saisie et le port en toute sécurité.

Alors que le Crave Pro et le Crave 360 fonctionnent parfaitement avec l'application SmartCast de VIZIO, il convient de signaler que les deux haut-parleurs disposent également d'un beau cadran tactile en verre qui permet aux utilisateurs de toucher pour lancer la lecture, de balayer pour sauter et de tourner le doigt pour augmenter ou réduire le volume6, autant de commandes d'accès rapide et facile.

Pour en savoir plus sur la collection audio VIZIO SmartCast Crave, rendez-vous sur VIZIO.ca.

Haut-parleurs multipièce VIZIO SmartCasttm Crave Protm (SP70-D5) PDSF 409,99 $ (CAN)

Haut-parleurs multipièce VIZIO SmartCasttm Crave 360tm (SP50-D5) PDSF 339,99 $ (CAN)

1 The NPD Group / Retail Tracking Service, selon le nombre d'unités de barre de son vendu aux États-Unis de janvier 2014 à décembre 2016

2 Il se peut que les applications et le contenu tiers décrits ici ne soient disponibles que dans certains pays et dans certaines langues, qu'ils donnent lieu à des frais supplémentaires ou à des droits d'abonnement et qu'ils soient offerts sous réserve de mises à jour éventuelles, de modifications ou d'interruption sans préavis, et VIZIO n'a aucun contrôle sur un tel contenu.

3 Les haut-parleurs Crave VIZIO ne peuvent effectuer de sortie audio à partir de téléviseurs/écrans ou être reliés comme canal supplémentaire à une barre de son ou à un système audio existant. Des produits audio supplémentaires SmartCast ou compatibles Chromecast (non inclus) sont nécessaires pour la fonction Multipièce. La diffusion simultanée de chansons différentes vers différents haut-parleurs n'est pas prise en charge lorsque vous utilisez une seule application exécutée sur un seul appareil mobile. Pour une diffusion simultanée vers différents haut-parleurs, vous devez diffuser la chanson à partir d'une autre application ou d'un autre appareil mobile.

4 Le niveau de pression sonore est mesuré sur du bruit rose à 1 mètre, pondéré C.

5 La durée de vie de la batterie est mesurée à 74dB SPL sur du bruit rose à 1 mètre, pondéré C.

6 La fonction balayer pour sauter est disponible si elle est prise en charge par certaines applications tierces.

À propos de VIZIO

VIZIO s'est donné pour mission d'offrir l'ultime expérience divertissante grâce à notre communauté branchée de consommateurs, d'annonceurs et de fournisseurs de contenu multimédia. Par l'intermédiaire de notre plateforme de divertissement connectée, VIZIO est en train de transformer la façon dont les consommateurs découvrent du contenu multimédia et en font l'expérience. Depuis 2002, l'année de notre fondation en Californie, VIZIO a su construire une marque leader sur le marché et a vendu plus de 75 millions de produits, dont des téléviseurs, des barres de son et autres dispositifs VIZIO est une marque HDTV leader en Amérique1 et est le numéro un des marques de barre sonore en Amérique2. La qualité leader des produits VIZIO est mise en évidence par de nombreux prix et évaluations élogieuses de l'industrie qui ont fait de la collection 2016 la plus récompensée dans l'histoire de la société. Les écrans de cinéma maison VIZIO SmartCast P-Series, M-Series et E-Series ont tous reçu le prix Choix de la rédaction3 de Review.com et figurent toutes sur la liste «Best TVs of 20164» (meilleurs téléviseurs de 2016) établie par CNET. L'écran de cinéma maison VIZIO SmartCast M-Series a été reçu le prix Choix de la rédaction de CNET, avec une note de 8,85, et le modèle SmartCast E-Series, 65 po (E65uD3), a été couronné par Reviewed.com « Best TV of the Year » (le meilleur téléviseur de l'année) pour 20166. De même, le D-Series de VIZIO a remporté le prix Choix de la rédaction 2016 de PC Magazine7. Pour tout complément d'information, veuillez téléphoner au 888VIZIOCE ou visiter le site www.VIZIO.com.

© 2017 VIZIO, Inc. VIZIO, le logo V, VIZIO SmartCast, Active LED Zones, ainsi que d'autres termes et expressions, sont des marques de commerce ou des marques déposées de VIZIO, Inc. Toutes les autres marques de commerce, ainsi que les logos, sont la propriété de leur détenteur respectif. Tous droits réservés.

1 The NPD Group / Weekly Retail Tracking Service, selon le nombre de téléviseurs vendu aux États-Unis à compter du 30 décembre 2012 jusqu'au 27 août 2016

2 The NPD Group / Retail Tracking Service, selon le nombre d'unités de barre de son vendu aux États-Unis de janvier 2014 à décembre 2016

3 Visitez le site reviewed.com pour lire des évaluations complètes de VIZIO SmartCast P-Series (publiées le 28 octobre 2016), de VIZIO SmartCast M-Series (publiées le 5 octobre 2016) et de VIZIO SmartCast E-Series (publiées le 13 septembre 2016)

4 Visitez le site CNET.com pour lire l'article complet (publié le 16 décembre 2016)

5 Visitez le site CNET.com pour lire une évaluation complète publiée le 16 septembre 2016

6 Visitez le site reviewed.com pour lire une évaluation complète du modèle E65uD3 publiée le 14 novembre 2016

7 Visitez le site pcmag.com pour lire une évaluation complète de VIZIO M-Series publiée le 24 mars 2016

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20090204/LA66605LOGO

SOURCE VIZIO, Inc.

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 11:09 et diffusé par :