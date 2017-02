Lancement du plan d'action de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal - Appui à la persévérance scolaire des quartiers Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Verdun







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Réseau réussite Montréal (RRM) est fier de pouvoir contribuer à la réalisation de l'axe persévérance scolaire du plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant de la Ville de Montréal, dont témoigne l'annonce de son partenariat avec la Ville de Montréal ce matin. Ce partenariat se traduira concrètement par un nouveau soutien en persévérance scolaire offert par RRM aux quartiers Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Verdun, portant ainsi à 15 le nombre de quartiers montréalais soutenus localement par l'organisation.

« Le lancement du plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant, à quelques jours des Journées de la persévérance scolaire, constitue un exemple concret du rôle que chacun peut et doit jouer en persévérance scolaire » souligne Pierre Boulay, président de Réseau réussite Montréal et directeur général de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île.

15 quartiers soutenus par RRM

Avec l'ajout de ces trois nouveaux quartiers, ce sont maintenant 15 quartiers montréalais qui pourront bénéficier du soutien de RRM dans la mise en place d'actions concrètes favorisant la persévérance et la réussite scolaires, et ce, par une stratégie d'action locale. Cette stratégie de RRM associe les réalités des milieux et les priorités des écoles pour répondre aux besoins des jeunes à risque, dans les quartiers les plus sensibles. L'approche assure ainsi un arrimage entre la communauté et l'école par l'entremise de projets collaboratifs et centrés sur la situation des jeunes, dans chacun des quartiers ciblés.

Les quartiers Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Verdun seront donc soutenus dans cette démarche, qui saura ainsi répondre aux besoins et enjeux spécifiques établis par chacun des milieux.

En plus du soutien à ces nouveaux quartiers, le mandat reçu ce matin inclut également une stratégie d'action pour les besoins spécifiques des jeunes des communautés anglophones.

Une démarche concertée, s'appuyant sur l'existant

Afin que les actions mises en place ciblent la persévérance scolaire et soient bénéfiques pour le plus grand nombre d'enfants, il est impératif que les démarches se fassent de manière concertée, avec les partenaires de chacun des quartiers, qui demeurent les experts de leurs milieux. « Chaque quartier est unique de par ses caractéristiques, ses partenaires et ses façons de faire. Nous allons nous asseoir avec les partenaires scolaires et de la communauté, de chacun des quartiers, pour voir comment et sur quoi on doit travailler, et ce, à travers les structures de concertation existantes » souligne Andrée Mayer-Périard, directrice générale de Réseau réussite Montréal.

Premiers regards sur les nouveaux quartiers

Faisant partie des 19 quartiers jugés sensibles par RRM, les quartiers Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Verdun étaient dans la mire d'un élargissement du soutien en persévérance scolaire de l'organisation depuis plusieurs années. Afin de développer une lecture commune de ces milieux, des portraits reflétant l'ensemble des réalités seront établis avec les partenaires de ces milieux, afin de pouvoir cibler les objectifs communs de travail. Voici déjà quelques constats.

Côte-des-Neiges

Plus du tiers des jeunes a moins de 5 ans.

La moitié de la population est issue de l'immigration.

Un jeune sur trois quitte l'école avant l'obtention de son diplôme.

Parc-Extension

Une famille sur deux avec un enfant de moins de 6 ans vit sous le seuil de faible revenu.

Près d'un jeune sur deux décroche avant l'obtention de son diplôme, et ce, tant chez les filles que chez les garçons.

Verdun

Plus de deux familles sur cinq sont monoparentales.

36 % des jeunes enfants entrent à la maternelle avec un retard dans au moins un domaine de développement.

Un jeune sur quatre quitte les bancs d'école avant l'obtention de son diplôme.

Un défi croissant de maintenir des écoles anglophones ouvertes dans chacune des communautés.

« Il ne faut pas oublier que derrière tous ces chiffres se cachent des histoires familiales, des élèves qui font face à de grands défis lors de leur parcours scolaire. Et c'est aussi à cela que nous nous attarderons dans le déploiement de notre mandat » conclut Mme Mayer-Périard.

À propos de Réseau réussite Montréal

Réseau réussite Montréal (RRM) est l'instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire de Montréal. Fort de l'appui de ses 33 membres régionaux, parmi lesquels on retrouve les cinq commissions scolaires, RRM mobilise et catalyse les forces vives montréalaises dans une démarche concertée. Ensemble, les membres s'engagent à élaborer des projets en partenariat, dans le but d'augmenter la portée et l'effet des actions favorisant la persévérance, la réussite et le raccrochage scolaires. En plus de sa stratégie de soutien et d'accompagnement à l'action locale, RRM pilote régionalement de grands dossiers ayant trait à la persévérance scolaire, comme l'égalité filles-garçons et la persévérance scolaire, la mesure ministérielle en lecture et les Journées de la persévérance scolaire.

