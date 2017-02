AOPEN® forme un partenariat avec Intel® pour dévoiler un périphérique conforme à la spécification de conception de référence des données visuelles







Le nouveau moteur numérique à base de processeur Intel® Xeon® est en passe de dynamiser les marchés de l'affichage dynamique

SAN JOSE, Californie, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- AOPEN®, un fabricant d'électronique mondial et un leader d'opinion en affichage dynamique innovant, a annoncé DE7400XE, son moteur numérique de référence de données visuelles à base de processeur Intel® Xeon®. Cette collaboration et ce partenariat avec Intel définissent des façons standard de consolider la charge de travail des applications IdO et apportent de nouvelles capacités au bord entre les architectures cloud et client - ce qui donne un produit innovant qui consolide la charge de travail des déploiements d'affichage dynamique haute performance, de cas d'utilisation vidéo, d'analyses, de virtualisation, et de serveurs SQL.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/466014/AOPEN___DE7400_Digital_Engine.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/466015/AOPEN___DE7400_Digital_Engine_Back_View.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/457736/AOPEN_Logo.jpg

« Notre collaboration crée de meilleurs outils pour le marché et un succès mutuel », déclare Stephen Borg, directeur mondial du numérique chez AOPEN. « En tant qu'ODM, AOPEN collabore avec Intel pour offrir la toute dernière technologie, une connaissance approfondie du secteur, et le contrôle permettant de changer les éléments qui améliorent notre gamme de produits. »

Avec des applications IdO massives, des réseaux patrimoniaux et des infrastructures d'informatique cloud massives, les prises de décision en temps réel stimulent la demande pour des analyses, un stockage, un enregistrement vidéo et un traitement localisés. Les marchés IdO cherchent à étendre les fonctionnalités cloud au bord. Les nouvelles exigences du marché telles que la diffusion en continu et le recodage de contenus multimédia enrichis, la gestion à distance, les analyses et le calcul haute performance ont maximisé les investissements commerciaux dans l'espace de détail et commercial avec des expériences client immersives.

L'AOPEN DE7400XE offre des configurations de périphériques de données visuelles Discrètes (autonomes) et Modulaires (grappe ou lame) avec des accessoires de base de moteur AOPEN.

« La spécification de conception de référence des données visuelles d'Intel encourage la vente au détail visuelle, la salle de classe intelligente et d'autres industries à repenser les modèles commerciaux en utilisant des technologies vidéo et d'affichage dynamique », commente Jose Avalos, directeur mondial de la vente au détail visuelle et de l'affichage dynamique chez Intel. « L'AOPEN DE7400XE fournit ainsi des expériences immersives aux clients et aux entreprises en utilisant une vidéo et une audio haute performance, des informations orientées données, ainsi qu'une collaboration et une interactivité transparentes. »

Le DE7400XE contient un processeur Intel Xeon E3 v5, prend en charge 3 écrans UHD indépendants, a une accélération matérielle HEVC (H.265) complète, et pilote simultanément 4 disques durs Sata externes. Sa conception à petit facteur de forme renforcée prend en charge un affichage haut de gamme, la surveillance vidéo, les analyses, la virtualisation, un serveur SQL, ou une combinaison de ces derniers.

Le DE7400XE est exposé au salon Integrated Systems Europe du 7 au 10 février à Amsterdam, Hall 10, Stand N146.

Pour plus d'informations, contacter info@aopen.com ou visiter http://www.aopen.com

À propos d'AOPEN

Fondée en 1996, la société AOPEN est un fabricant d'électronique mondial de premier plan et un leader d'opinion en matière d'affichage dynamique. Spécialisée dans l'informatique à ultra-petit facteur de forme multiplateformes, AOPEN collabore avec un vaste éventail de partenaires spécialisés dans le matériel, le logiciel et les services. Grâce à ces partenariats, AOPEN crée des solutions d'affichage numérique de pointe pour de nombreuses grandes marques mondiales.

AOPEN, qui fait partie du groupe Wistron®, est présente dans plus de 100 pays. Parmi les clients et partenaires d'AOPEN figurent des gouvernements et des institutions financières, des détaillants, des entreprises de design de magasins de détail, des consultants stratégiques et des agences de stratégie de marque.

©2017 AOPEN INC, Wistron et ses sociétés affiliées sont des marques déposées du Wistron Group. Tous droits réservés.

Intel et Xeon sont des marques de commerce d'Intel Corporation.

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 11:05 et diffusé par :