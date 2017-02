Statistiques du Groupe TMX relatives au financement par actions en janvier 2017







Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Le Groupe TMX a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX pour le mois de janvier 2017.

En janvier 2017, la Bourse de Toronto a accueilli 17 nouveaux émetteurs, comparativement à huit le mois précédent et à huit en janvier 2016. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte 14 fonds négociés en bourse, une société minière, une société du secteur des industries diversifiées et une société de services financiers. Le total du financement réuni en janvier 2017 est en baisse de 29 % par rapport au mois précédent et en hausse de 151 % par rapport à janvier 2016. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2017 s'est établi à 51, comparativement à 76 le mois précédent et à 28 en janvier 2016.

En janvier 2017, la Bourse de croissance TSX a accueilli trois nouveaux émetteurs, comparativement à deux le mois précédent et à deux en janvier 2016. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte une société du secteur des industries diversifiées, une société minière et une société de capital de démarrage. Le total du financement réuni en janvier 2017 est en hausse de 4 % par rapport au mois précédent et en hausse de 425 % par rapport à janvier 2016. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en janvier 2017 s'est établi à 148, comparativement à 135 le mois précédent et à 94 en janvier 2016.

Bourse de Toronto



Janvier 2017 Décembre 2016 Janvier 2016 Émetteurs inscrits 1 487 1 482 1 489 Nouveaux émetteurs inscrits 17 8 8 PAPE 15 4 7 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 1 1 1 Émissions inscrites 2 206 2 205* 2 203 Financement réuni dans le cadre de PAPE 174 900 000 $ 128 020 080 $ 24 274 300 $ Placements secondaires 2 258 499 973 $ 3 822 925 885 $ 129 865 626 $ Financements supplémentaires 1 219 850 300 $ 1 167 090 818 $ 1 300 659 048 $ Total du financement réuni 3 653 250 273 $ 5 118 036 783 $ 1 454 798 974 $ Nombre total de financements 51 76 28 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 761 844 061 863 $ 2 735 453 945 121 $ 2 250 252 251 335 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 17 8 +112,5 PAPE 15 7 +114,3 Émetteurs provenant de la Bourse de croissance TSX 1 1 s.o. Financement réuni dans le cadre de PAPE 174 900 000 $ 24 274 300 $ +620,5 Placements secondaires 2 258 499 973 $ 129 865 626 $ +1 639,1 Financements supplémentaires 1 219 850 300 $ 1 300 659 048 $ -6,2 Total du financement réuni 3 653 250 273 $ 1 454 798 974 $ +151,1 Nombre total de financements 51 28 +82,1 Capitalisation boursière des émissions inscrites 2 761 844 061 863 $ 2 250 252 251 335 $ +22,7

Bourse de croissance TSX **



Janvier 2017 Décembre 2016 Janvier 2016 Émetteurs inscrits 2 025 2 033 2 176 Nouveaux émetteurs inscrits 3 2 2 PAPE 1 0 2 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 1 1 1 Émissions inscrites 2 088 2 094 2 233 Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 000 000 $ 0 $ 800 000 $ Placements secondaires (1) 81 268 452 $ 124 013 959 $ 7 523 701 $ Financements supplémentaires 373 984 469 $ 315 715 245 $ 78 644 905 $ Total du financement réuni 456 252 921 $ 439 729 204 $ 86 968 606 $ Nombre total de financements 148 135 94 Capitalisation boursière des émissions inscrites 41 751 923 890 $ 38 652 421 991 $ 22 436 781 130 $

Cumul depuis le début de l'exercice



2017 2016 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 3 2 +50,0 PAPE 1 2 -50,0 Émetteurs passés à la Bourse de Toronto 1 1 s.o. Financement réuni dans le cadre de PAPE 1 000 000 $ 800 000 $ +25,0 Placements secondaires (1) 81 268 452 $ 7 523 701 $ +980,2 Financements supplémentaires 373 984 469 $ 78 644 905 $ +375,5 Total du financement réuni 456 252 921 $ 86 968 606 $ +424,6 Nombre total de financements 148 94 +57,4 Capitalisation boursière des émissions inscrites 41 751 923 890 $ 22 436 781 130 $ +86,1

*Correction

**Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Le Groupe TMX ne garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information présentée. Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement et vous acceptez de ne pas vous y fier à des fins de négociation ou d'activités d'affaires ou de nature financière. En utilisant le présent communiqué, vous reconnaissez expressément que le Groupe TMX ne peut être tenu responsable des erreurs ou des inexactitudes qu'il pourrait contenir.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en janvier 2017 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Acasta Enterprises Inc. AEF FNB actif de dividendes canadiens Dynamique iShares DXC FNB actif d'obligations croisées Dynamique iShares DXO FNB actif de dividendes canadiens Dynamique iShares DXG FNB actif d'actions privilégiées Dynamique iShares DXP FNB actif de dividendes canadiens Dynamique iShares DXU Freshii Inc. FRII FNB Horizons Devises mondiales à rendement absolu HARC FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie MEE NewCastle Gold Ltd. NCA FNB Actions canadiennes de base optimisées QuantShares QCD FNB Actions de base optimisées des marchés émergents QuantShares QEM FNB Actions internationales de base optimisées QuantShares QIE FNB Actions américaines de base optimisées QuantShares QUS FNB mondial d'actions Gestion tactique QuantShares QGL FNB Répartition multicatégorie QuantShares QMA FNB Répartition multicatégorie de revenu QuantShares QMY

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Global Gardens Group Inc. VGM Canadian Orebodies Inc. CORE Soleil Capital Corp. SOLE.P

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions, les titres à revenu fixe et les produits énergétiques. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, NGX, Shorcan, Shorcan Energy Brokers, AgriClear et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble du Canada (Montréal, Calgary et Vancouver), dans des marchés clés des États-Unis (New York et Houston), ainsi qu'à Londres, à Pékin et à Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

