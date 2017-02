Le plus grand salon du secteur de la construction en Amérique latine aura lieu en avril à Sao Paulo







SAO PAULO, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- Du 4 au 8 avril, le campus de Sao Paulo Expo, situé à Sao Paulo au Brésil, accueillera le 23e Feicon Batimat. Occupant 18 zones, et considéré comme la foire commerciale la plus importante en Amérique latine, le salon Feicon Batimat attire près de 90 000 visiteurs et plus de 300 exposants. L'événement promet de dynamiser tout le secteur de la construction dans le pays.

Cette 23e édition annonce des innovations : pour la première fois, le salon se tiendra au Sao Paulo Expo. Cet espace de 100 000 m2 doté d'un accès facile à la ville de Sao Paulo est le complexe pour foires commerciales le plus moderne du pays. Et pour la première fois, le plan d'étage de Feicon Batimat sera entièrement divisé par secteurs, un aménagement qui devrait encourager les entreprises.

« Les rencontres entre professionnels que suscite le salon facilitent grandement le réseautage parmi les entreprises qui souhaitent développer leurs activités », a déclaré Alexandre Brown, directeur de Feicon Batimat.

Reed Exhibitions Alcantara Machado croit que les foires commerciales sont des moteurs économiques. Au Brésil, on estime que le chiffre des affaires traitées juste à la ville de Sao Paulo lors des foires commerciales atteint plus de 16 milliards BRL, selon une enquête réalisée en 2013 par la Fundacao Instituto de Pesquisas Economicas (Fipe) [Fondation de l'Institut de recherche économique]. En avril, Feicon Batimat fournit l'environnement idéal pour dynamiser ce secteur dans le pays.

Les grandes entreprises confirment l'importance que revêt l'événement pour la promotion des affaires et du réseautage professionnel : « La rencontre avec ses clients permet à Lorenzetti d'échanger des informations et de mieux cerner leurs besoins », a confié Alexandre Tambasco, directeur du marketing de la enterprise.

Durant le salon Feicon Batimat de 2016, la composition des participants se répartissait comme suit : 27 % de partenaires propriétaires, 21 % de directeurs, 18 % de gestionnaires et 3 % de présidents. Le haut niveau des qualifications des professionnels reflète la réputation dont jouit la foire commerciale pour la conduite des affaires. « Cette croissance reflète également la pertinence de Feicon sur le marché et dans toute la chaîne de valeur », a ajouté Elisangela Duraes, directrice du marketing chez Vonder.

Juste à côté du Salao Internacional da Construcao e Arquitetura, les participants à Feicon peuvent visiter l'Expo Arquitetura Sustentavel, qui présente des méthodes de construction durables. L'événement expose des modèles et des règles de certification pour le marché, et couvre l'ensemble de la chaîne industrielle, avec des présentations d'innovations, de technologies, de concepts et de solutions de développement durable dans la construction.

Service

23e FEICON BATIMAT

Date : du 4 au 8 avril 2017

Heures : Du mardi au vendredi, de 11h00 à 20h00, et le samedi de 9h00 à 17h00

Lieu : Sao Paulo Expo - Sao Paulo/SP - Brésil

Adresse : Rod. Imigrantes Km 1.5 s/n

Information : www.feicon.com.br

Contact : +55 11 38974122

