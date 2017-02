Lancement du Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À quelques jours des Journées de la persévérance scolaire, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a dévoilé ce matin le Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant « Naître, grandir et s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence ». L'événement s'est déroulé en présence de l'élue responsable de la Politique de l'enfant, Mme Erika Duchesne, du président de Réseau réussite Montréal, M. Pierre Boulay, et des représentants de plusieurs organismes engagés dans la mise en oeuvre du Plan d'action 2017.

Déploiement d'un budget de 5 M$

Doté d'un budget de 5 M$, le Plan d'action 2017 présente les engagements de l'administration municipale envers les enfants de la métropole.

« Le plan d'action 2017 permettra de développer le « réflexe enfants » en amenant les acteurs municipaux et leurs partenaires à intensifier leurs actions, en concertation, et à les adapter aux multiples visages et réalités de la jeune population montréalaise, a expliqué le maire de Montréal. Notre plan d'action reflétera ainsi les préoccupations municipales en matière de services à l'enfance et contribuera à créer un mouvement montréalais en faveur de l'enfance. »

Le maire de Montréal a profité de l'occasion pour annoncer un geste important pour la réalisation du Plan d'action, soit un appui financier de 319 000$ au Réseau réussite Montréal. Grâce à ce partenariat, des actions concrètes favorisant la persévérance et la réussite scolaires des enfants de moins de 17 ans seront déployées dans les quartiers de Verdun, Côte-des-Neiges et Parc-Extension.

Des actions adaptées aux réalités locales

Les actions du plan s'articulent autour de cinq axes d'intervention, à l'échelle des quartiers ciblés par la défavorisation : certaines actions touchent la saine alimentation, la persévérance scolaire et la réussite éducative. D'autres favorisent l'accessibilité et la sécurité des infrastructures ainsi que l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs. Le soutien aux familles, aux membres et intervenants de la communauté ainsi que leur engagement sont également au coeur du plan d'action.

Pour répondre aux particularités locales, la Ville de Montréal privilégie un modèle d'action adapté aux enjeux et aux besoins spécifiques de chaque quartier. Les actions seront réalisées prioritairement dans neuf quartiers où la défavorisation est une réalité préoccupante : Cloverdale, Côte-des-Neiges, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Parc-Extension, Petite-Bourgogne, Saint-Michel, Saint-Pierre et Verdun. Une enveloppe budgétaire de 1 M$ sera allouée aux arrondissements où se trouvent ces secteurs afin de soutenir la réalisation de mesures locales en faveur des enfants et de leurs familles.

D'autres quartiers seront retenus au cours des prochaines années afin d'y déployer les mesures les plus structurantes, capables de répondre aux besoins de tous les enfants et de tous les adolescents montréalais.

« Nos enfants sont l'avenir de notre ville et nous voulons qu'ils s'épanouissent selon leur plein potentiel. La Ville entend donc assumer pleinement son leadership en matière d'enfance en coordonnant la réalisation des actions énoncées et en assurant leur suivi pour les bonifier et les étendre en concertation avec ses partenaires », a indiqué Mme Érika Duchesne.

La Ville de Montréal compte près de 300 000 enfants de moins de 17 ans et se distingue en étant une ville inclusive, ouverte où il fait bon vivre. La Politique de l'enfant s'inscrit directement dans la perspective de refléter ces valeurs fondamentales.

La Ville de Montréal a aussi obtenu l'accréditation « Municipalité amie des enfants » en novembre dernier. Le Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant « Naître, grandir et s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence » est disponible à ville.montreal.qc.ca/enfants.

