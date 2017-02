La nouvelle zone de Guian adopte la technologie verte avec des projets de véhicules électrique se chiffrant en milliards







GUIYANG, Chine, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- La nouvelle zone de Guian, dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, adopte pleinement la technologie verte avec le secteur en plein essor des véhicules à énergie nouvelle (NEV), à l'heure où elle aspire à devenir la première zone exemplaire de développement écologique au niveau national. Plusieurs projets NEV y ont été lancés, comme FDG Electric Automobile Industrial Park et Hyundai Motor Big Data Center.

FDG Electric Automobile Industrial Park

FDG Electric Vehicles, qui se spécialise dans la recherche et le développement, la production et la distribution de NEV, a accepté d'investir 5 milliards de yuans dans le cadre de la première phase d'un projet NEV représentant une capacité annuelle de production de 150 000 véhicules. FDG apporte des technologies essentielles pour les batteries et 210 brevets dans la production de masse, laquelle devrait commencer avant la fin de 2018. Une fois le projet terminé, la valeur annuelle de la production de véhicules devrait dépasser 4,36 milliards de dollars, et des entreprises complémentaires dans la chaîne de valorisation seront attirées dans la zone, pouvant ainsi former un écosystème d'une valeur de centaines de milliards de dollars.

Hyundai Motor Big Data Center

Hyundai Motor Co., le premier constructeur automobile de Corée, a signé un mémorandum d'accord avec le gouvernement provincial de Guizhou concernant son premier centre big data offshore en Chine, dans le but d'accélérer la mise au point de sa technologie de voiture connectée. Ce nouveau centre big data en Chine analysera les données des voitures connectées en collaboration avec le centre big data national de Hyundai Motor à Uiwang, en Corée, afin d'offrir des services sur mesure aux utilisateurs chinois.

Conscient qu'un environnement écologique favorable ferait de la nouvelle zone de Guian une destination plus propice pour les investissements, le gouvernement de Guian entend bien promouvoir les parcs industriels « verts », lesquels sont conçus pour conserver davantage d'énergie et moins polluer.

THE Studio

THE Studio, un parc écologique innovant, a été construit dans la nouvelle zone de Guian avec l'appui technologique du Building Research Establishment de Grande-Bretagne.

Ce bâtiment exemplaire, d'une superficie de 7 534 pieds carrés, a opté pour une optimisation d'enveloppe avec des doubles façades, alliant fonctionnalité et esthétique. Ces façades améliorent la ventilation et peuvent protéger le bâtiment des rayons du soleil en été, et du vent en hiver.

Ce bâtiment fait également appel à un système de soufflerie aérodynamique (WTS) et à une chaudière à biomasse (BBHS) pour régler la température ambiante. Le WTS envoie de l'air frais, ce qui améliore la température intérieure. Le bâtiment utilise également la chaudière à biomasse, ce qui permet de chauffer sans carbone.

Ville-éponge

La nouvelle zone de Guian entend être un exemple des « villes-éponges » en Chine, après avoir adopté des systèmes perfectionnés d'évacuation et d'égout, conçus pour la collecte naturelle, la pénétration et la purification de l'eau de pluie, et en faisant appel à des technologies de séparation à la source, le système peut recycler les eaux usées sans fuite.

En outre, les parcs industriels sont conçus pour protéger la culture et les caractéristiques autochtones, en faisant appel aux plantations locales, et ils ont atteint un niveau de conservation d'énergie maximum en adoptant des technologies et des stratégies à faible émission de carbone.

A propos

La nouvelle zone de Guian est située entre Guiyang et Anshun, dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. C'est l'une des cinq nouvelles zones aménagées par le Programme de développement de l'Ouest de la Chine, et la huitième nouvelle zone au niveau national en Chine.

