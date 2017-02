Manufacturiers et Exportateurs du Québec ?salue l'aide accordée par le gouvernement fédéral à Bombardier







Un bon pas dans la bonne direction

MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) est heureuse du soutien de $373 millions annoncé par le gouvernement du Canada à Bombardier.

Bien que cette aide ne corresponde pas aux demandes initiales de l'entreprise, il s'agit d'un support appréciable dans un contexte de meilleure rentabilité pour Bombardier.

MEQ incite les gouvernements à continuer à investir dans le secteur de l'aérospatiale, qui représente une part importante du PIB au Québec et qui est au coeur de son secteur ?manufacturier avec ses nombreux fournisseurs et sous-traitants. Il s'agit aussi d'un investissement direct dans l'innovation, le véritable moteur de croissance dans les prochaines années.

MEQ salue par le fait même le soutien de $1,3 milliards octroyé par le gouvernement du Québec en 2016 pour la CSeries, dont l'avenir apparaît prometteur.

