Consultation citoyenne sur la Stratégie numérique du Québec - La ministre Dominique Anglade invite la population québécoise à participer au Rendez-vous numérique à Rivière?du?Loup

RIVIÈRE?DU?LOUP, QC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, invite la population et les organisations québécoises à participer au Rendez?vous numérique, qui se déroulera à l'École de musique Alain?Caron de Rivière?du?Loup, dans la région du Bas?Saint?Laurent, le jeudi 9 février de 16 h à 20 h.

Organisés dans le cadre de la consultation citoyenne sur la Stratégie numérique du Québec, les Rendez-vous numériques permettront d'approfondir les idées reçues en ligne depuis septembre dernier par l'entremise de la plateforme Objectif numérique et d'en suggérer de nouvelles.

Citations

« Les activités et les ateliers mis en place dans le cadre des Rendez?vous numériques viennent clore notre processus de consultation, amorcé l'été dernier, en vue d'élaborer une stratégie numérique qui intégrera nos priorités sociales, culturelles, économiques et celles relatives au développement durable. C'est donc avec enthousiasme que je convie l'ensemble de la population québécoise à venir discuter des enjeux liés au numérique avec les experts et les représentants gouvernementaux présents à cet événement incontournable. Ensemble, je suis convaincue que nous pourrons cocréer des solutions gagnantes qui favoriseront le passage du Québec vers le numérique. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Afin que la future Stratégie numérique réponde aux besoins et aux aspirations des gens du Bas?Saint?Laurent et de partout au Québec, nous devons mettre en commun nos forces et nous mobiliser. En ce sens, le Rendez?vous numérique de Rivière?du?Loup constitue une occasion privilégiée de se réunir pour cibler des initiatives innovantes et audacieuses, lesquelles permettront à notre société de se lancer à l'assaut de la 4e révolution industrielle. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes et ministre responsable de la région du Bas?Saint?Laurent

Faits saillants :

Les individus et les organisations qui souhaitent participer aux Rendez-vous numériques peuvent obtenir de l'information sur ces rencontres et sur les modalités d'inscription en visitant le site Web du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation .

. La plateforme de collaboration en ligne Objectif numérique sera ouverte jusqu'au 28 février prochain afin de permettre à tous d'apporter leur contribution ou de déposer un mémoire, notamment en prévision des Rendez?vous numériques ou à la suite de leur participation à ces rencontres.

sera ouverte jusqu'au 28 février prochain afin de permettre à tous d'apporter leur contribution ou de déposer un mémoire, notamment en prévision des Rendez?vous numériques ou à la suite de leur participation à ces rencontres. Pour en savoir davantage sur le Plan d'action en économie numérique et la consultation en cours sur la Stratégie numérique du Québec, consultez le www.economie.gouv.qc.ca/strategienumerique .

. Les prochains Rendez?vous numériques se dérouleront : à Montréal, le 13 février de 8 h à 15 h; à Québec, le 15 février de 8 h à 15 h; à Sherbrooke, le 20 février de 16 h à 20 h; à Gatineau, le 23 février de 16 h à 20 h.

