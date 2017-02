La Fête des neiges se prépare à Lachine ! Grosses bordées attendues les 17, 18 et 19 février







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Plutôt que la souffler, venez la fêter les 17, 18 et 19 février prochain lors de la Fête des neiges, un événement ludique pour toute la famille organisé dans le cadre du 350e anniversaire de Lachine 2017. Vous y retrouverez une foule d'activités gratuites et divertissantes, offertes dans différents secteurs de l'arrondissement pour le plus grand plaisir de tous !

« Ceux et celles qui ont connu l'effervescence de la soirée de lancement des festivités du 350e, le 31 décembre dernier, auront sans doute le goût de revivre l'avalanche d'émotions qui a déferlé sur nous à ce moment. Alors si vous avez manqué ça, voici une excellente occasion de vous reprendre. Mais préparez-vous bien, car cette fois-ci, ça va durer trois jours », a déclaré M. Claude Dauphin, maire de l'arrondissement, visiblement heureux du calendrier des activités prévues.

Vendredi 17 février

La fin de semaine commence par la Soirée Disco costumée sur glace à l'aréna Pierre « Pete » Morin, de 19 h à 22 h, avec animation, musique et prestation du Club de patinage artistique de Lachine.

Samedi 18 février

Le parc de la Marina d'escale, nouvellement inauguré, sera animé de façon continue de 12 h à 22 h : glissade géante et jeux gonflables, course à obstacles, atelier de percussions, animation, mascottes, maquillage, spectacles, boot camp, yoga sur neige, camions de cuisine de rue, bar, course à ski, projection de film extérieure (La guerre des tuques, version originale), tire d'érable, foyers, guimauves grillées, patin libre en soirée. Et pourquoi ne pas en profiter pour relever le Défi de l'ours polaire, une activité de financement pour les Olympiques spéciaux Québec. Vous pouvez vous y inscrire en ligne au www.defiourspolaire.com ou sur place le jour de l'événement, dès 12 h, au Club de canoë de course de Lachine, 2105, boul. Saint-Joseph.

Un atelier gratuit d'initiation au ski de fond sera également offert à l'entrée du parc René-Lévesque tout l'après-midi, de 12 h à 17 h.

Dimanche 19 février

Sur la promenade Père-Marquette, de 9 h à 13 h, ne manquez pas les courses de fat bike organisées par Les Mardis cyclistes en collaboration avec Cycle Néron. Au menu : performances et émotions fortes. Et au parc Kirkland, de 12 h à 16 h, se déroulera une foule d'activités organisées par Revitalisation Saint-Pierre (RUI) et Marché Saint-Pierre : animation, jeu gonflable, patinoire, clinique de hockey, maquillage, mascottes, peinture sur neige, repas de cabane à sucre (10 $), partie de hockey, foyers, calèche, sculpture et peinture sur glace, course à obstacles, friperie, chocolat chaud et café de la P'tite Maison. Vous aurez également l'opportunité d'assister à l'événement On se voisine à Lachine, soit la présentation d'un magnifique portrait historique du quartier Saint-Pierre, organisé par Les Productions Multisens. « Cet événement de quartier fait partie de la programmation officielle du 375e anniversaire de Montréal et a bénéficié du soutien financier de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. »

Consultez la programmation détaillée au www.350lachine.com.

