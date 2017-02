HKCOLO.NET, l'opérateur novateur de centres de données de Hong Kong, accueille HKIX







HONG KONG, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- HKCOLO.NET Limited est ravi d'accueillir HKIX, qui annonce la présence du site HKIX5 aujourd'hui, dans son complexe Telehouse Hong Kong Cloud Computing Complex, situé au 2 Chun Yat Street, TKOIE, à Hong Kong.

HKIX est un point d'échange Internet, neutre et professionnel, basé à Hong Kong et l'un des plus grands points d'échange Internet de la région Asie-Pacifique. Il étend maintenant son POP au centre de données, pour appuyer les demandes d'espace de colocation aux participants de HKIX, dans la zone TKO. Grâce au développement de HKIX, les clients de Telehouse Hong Kong CCC bénéficient d'une connexion directe à HKIX, sans circuit d'accès local et dans un laps de temps très court, au sein du centre de données.

Premier centre de données à obtenir la plus importante certification Tier IV/4 pour centre de données dans la région financière couvrant la Chine, le Japon, la Corée et Singapour, HKCOLO est en voie de devenir le pôle où les participants de HKIX peuvent répondre au trafic, l'examiner et échanger dessus.

M. Andrew Pang, le directeur général, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d'accueillir HKIX dans nos installations. HKIX et nos clients peuvent désormais profiter des connexions transversales de façon rapide et économique. Les boucles locales vers HKIX depuis notre installation ne constitueront plus une source d'inquiétude, tandis que la connexion peut être effectuée en un jour, au lieu d'un mois. Les services du centre de données fournis dans notre installation, sont mis en oeuvre par un opérateur certifié Tier IV/4, dont la connectivité est assurée par le plus grand opérateur d'échange Internet d'Asie. Cela signifie que les clients de l'installation bénéficieront des services les plus fiables, dans un grand lieu d'affaires. Voilà un exemple supplémentaire pour notre équipe - escalader de nouveaux sommets et atteindre de nouveaux niveaux d'excellence en matière de services, dans l'intérêt de nos clients. Grâce à notre travail acharné, Hong Kong est devenu un endroit où les multinationales peuvent placer ce qu'ils ont de plus cher. Nous continuerons de façonner Hong Kong en vue d'en faire le lieu idoine pour le commerce électronique. »

Veuillez envoyer un courriel à PR@hkcolo.net ou appeler Mathew Cheung au +852-3975-0351 pour de plus amples informations.

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 09:40 et diffusé par :