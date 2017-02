L'Orchestre symphonique du Conservatoire vous invite à la découverte du Nouveau Monde







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Trois-Rivières, sous la direction de Sébastien Lépine, vous invite, le dimanche 19 février, à 15 h, au deuxième concert de la série À GRANDS COUPS D'ORCHESTRE. Présenté à l'Amphithéâtre COGECO, un lieu mythique au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, ce programme vous emmènera à la découverte du Nouveau Monde, avec des oeuvres de Laurent, Copland et Dvo?ák.

Maestro Lépine vous a concocté un voyage sur mesure en terre d'Amérique. Sous son habile direction, vous entendrez également, dans la première oeuvre, les deux ensembles à cordes de Madame Francine Dufour, professeure au Conservatoire, soit l'ensemble à cordes et l'ensemble à cordes junior.

De février à mai, le public trifluvien est invité à assister à plus de 30 événements musicaux « orchestrés » par le Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Tout en faisant partie intégrante de la formation des élèves du Conservatoire, plusieurs de ces activités musicales sont gratuites, alors que d'autres sont à un prix plus que modique.

Orchestre symphonique du Conservatoire

À la découverte du Nouveau Monde, avec Maestro Sébastien Lépine

Dimanche 19 février | 15 h

Amphithéâtre COGECO | 100, avenue des Draveurs, Trois-Rivières

12 $ ? 5 $ étudiants ? gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d'un adulte

Billets en vente dès maintenant au Conservatoire, et à l'entrée

À propos du Conservatoire de musique de Trois-Rivières

En plus de sa mission d'enseignement, le Conservatoire de musique de Trois-Rivières contribue au rayonnement culturel de la Mauricie et du Centre?du?Québec, et ce, depuis 52 ans. Suivez-le aussi sur Facebook.

