Ressources Métanor Inc. : Résultat net de $ 2 millions pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2016 et révise à la hausse son objectif de production d'or







VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Ressources Métanor Inc. (« Métanor ») (TSX CROISSANCE:MTO) est heureuse de publier les états financiers et opérationnels du trimestre se terminant le 31 décembre 2016 (T2 fiscal 2017). Ce communiqué devrait être lu en parallèle avec les états financiers intérimaires et les notes afférentes, au 31 décembre 2016 et le rapport de gestion s'y rapportant, disponibles sur www.sedar.com et sur le site web de Métanor www.metanor.ca. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

FAITS SAILLANTS DU 2E TRIMESTRE

Propriété Bachelor

Production aurifère de 9 764 onces d'or durant le trimestre;

Ventes d'or de 10 430 onces durant le trimestre;

Total de 15,9 $ en ventes d'or pour le trimestre à un prix de vente moyen de 1 522 $ CDN par once vendue (1 141 $ US de l'once);

Coût de production au comptant 1 pour le trimestre de 889 $ CDN par once d'or vendue (667 $ US de l'once);

pour le trimestre de 889 $ CDN par once d'or vendue (667 $ US de l'once); Coût de production pour maintenir les opérations 2 pour le trimestre de 1 075 $ CDN par once d'or vendue (806 $ US de l'once);

pour le trimestre de 1 075 $ CDN par once d'or vendue (806 $ US de l'once); Coût de production tout inclus3 pour le trimestre de 1 208 $ CDN par once d'or vendue (905 $ US de l'once).

Note 1. Le coût de production au comptant inclus tous les coûts directement attribuables au processus d'extraction et de transformation du minerai qui sont engagés pour extraire et transformer du minerai incluant les redevances liées à la propriété moins les revenues de vente associés à d'autre métaux tel que l'argent. 2. Le coût de production pour maintenir les opérations inclus le coût de production au comptant ainsi que les coûts d'administration corporative, les achats immobilisés durant la période, et les activités liées à l'exploration sur les propriétés en production. 3. Le coût de production tout inclus comporte les coûts de maintien des opérations ainsi que les coûts associés aux activités d'explorations sur les sites qui ne sont pas en production. 4. Un taux de change de 0,75 $/ CDN 1,00 $dans le calcul des coûts en US.

Propriété Barry

Durant le trimestre, la compagnie a déposé une étude technico-économique préliminaire (ETEP) élaborée par la firme indépendante Géoservices GoldMinds Inc. Cette étude économique est basée sur les ressources mise à jour de la fosse Barry. Voir communiqué de presse publié le 22 septembre 2017.

Valeur actuelle nette avant-taxes (à 6 %) de 53,5 M$;

Taux de rentabilité interne avant-taxes de 198 %;

Valeur actuelle nette après-taxes (à 6 %) de 25,9 M$;

Taux de rentabilité interne après-taxes de 94 %;

Pour la vie de la mine, une production de 193 457 onces d'or sur 9 ans;

Ratio stérile à minéralisation de 2,17 pour 1.

Administration

La Société a réalisé un résultat net et résultat global de 1,99 M$ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2016;

La Société a une trésorerie de 3 093 255 $ au 31 décembre 2016.

T2 2017, RÉSULTATS OPÉRATIONELS ET FINANCIERS

Résultats d'opérations et financiers T2 au 31 décembre 2016 T2 au 31 décembre 2015 Six mois au 31 décembre 2016 Six mois au 31 décembre 2015 Résultats opérationnels Tonnes usinées 61 790 54 426 124 764 110 874 Teneur à l'alimentation (g/t) 5,1 4,6 4,7 4,6 Récupération d'or 96,5 % 96,7 % 96,3 % 96,6 % Onces produites 9 764 7 774 18 163 15 834 Onces vendues 10 430 7 476 18 323 15 273 Développement des galeries et sous niveaux (mètres) 999 1 768 2 116 3 362 Forage aux diamants (mètres) 18 423 18 062 37 459 35 387 Résultats financiers (en milliers de $) Revenus d'or 15 875 10 179 28 538 20 920 Exploitation minière (8 908 ) (9 848 ) (17 431 ) (18 517 ) Redevances (368 ) (216 ) (592 ) (432 ) Amortissement & Épuisement (3 289 ) (2 629 ) (5 989 ) (5 322 ) Marge Brute 3 310 (2 514 ) 4 526 (3 351 ) Résultats nets 1 985 (3 765 ) 1 783 (5 781 )

Pour le trimestre T2, Une teneur d'alimentation à l'usine plus élevée a permis une grand quantité d'or vendu, combiné avec une réduction des coûts d'exploitation, a permis de réaliser une marge brut positive de 3,3 millions de dollars. Une partie de ces fonds ont été investis en exploration sur les propriétés Bachelor, Moroy, et Barry.

Perspective sur les prochains trimestres

Métanor a revu à la hausse son objectif de produire entre 30 000 et 36 000 onces d'or durant la prochaine année provenant entièrement de la propriété Bachelor. Pour le trimestre en cours, les teneurs à l'alimentation sont planifiées être similaires aux teneurs du trimestre précédent.

La société planifie publier une mise à jour des ressources et réserves de la mine Bachelor durant le prochain trimestre. Les sondages sous-terre se poursuivront durant les prochains mois afin de découvrir des onces d'or supplémentaires.

Sur la propriété Barry, la société continuera d'effectuer des sondages près des fosses existantes afin d'augmenter les ressources minérales et convertir des ressources présumées en ressources indiquées. La fosse Barry est ouverte dans toutes les directions, et possède un fort potentiel d'augmenter ses dimensions.

Personne qualifiée

Pascal Hamelin, ing, vice-président des opérations, est la personne qualifiée sous NI 43-101, responsable de la vérification et de l'approbation de l'information technique contenue dans ce communiqué.

Mise en garde et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend certains énoncés qui peuvent être considérés comme 'énoncés prospectifs'. Tous les énoncés cités, autres que les énoncés de faits historiques, qui adressent les explorations de forage à venir, les activités d'exploration, la production de métaux prévue, le taux de rendement interne, la teneur du minerai estimée, les estimations des débuts de la production et des dépenses en immobilisation et en exploration projetée (incluant les coûts et autres estimations sur lesquels sont basées les projections) ainsi que les événements et les développements que la société anticipe, sont considérés comme énoncés prospectifs. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance à venir, et les résultats ou développements réels peuvent différer de ceux des déclarations prospectives.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de ce communiqué.

