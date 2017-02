Le gouvernement du Canada achètera de nouveaux systèmes d'abri portables







GATINEAU, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Le gouvernement du Canada s'engage à fournir aux femmes et hommes des Forces armées canadiennes l'équipement dont ils ont besoin pour réaliser leur travail; cela comprend des abris pour les appuyer pendant des opérations militaires.

Aujourd'hui, le gouvernement a annoncé l'attribution de deux contrats à la société Weatherhaven Global Resources Ltd., de Coquitlam (Colombie-Britannique) pour l'achat de nouveaux systèmes d'abri tactiques de type tente à la suite d'un processus concurrentiel ouvert, consultatif et concurrentiel. La valeur totale des deux contrats est d'environ 168 millions de dollars (taxes comprises). Le premier contrat comprend l'acquisition et la livraison de 1 435 systèmes d'abri, et le deuxième contrat comprend la fourniture de pièces et d'entretien pour les cinq premières années. Ce contrat d'acquisition créera de nouveaux emplois pour les Canadiens et favorisera chez les entreprises canadiennes, y compris les petites et moyennes entreprises, une croissance à venir des marchés d'exportation.

Les contrats prévoient aussi des options visant à obtenir 338 abris de plus et la prolongation des services d'entretien et de soutien par l'entremise de quatre options supplémentaires de cinq ans.

La Politique des retombées industrielles et technologiques s'applique à ces contrats. Ainsi, l'entreprise Weatherhaven Global Resources Ltd. devra entreprendre des activités commerciales au Canada équivalentes à la valeur du contrat. La production et l'assemblage des composantes de grande valeur et tous les travaux d'entretien des systèmes d'abri seront effectués au Canada, par des Canadiens. La société Weatherhaven Global Resources Ltd. et ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement mèneront aussi des activités de recherche et de développement en sol canadien, notamment par l'entremise de partenariats conclus avec des institutions postsecondaires, dans le but de mettre au point la prochaine génération des technologies liées aux abris.

Citations

« Notre gouvernement est résolu à bâtir une force militaire plus souple et mieux équipée, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix pour les Canadiens. Ces abris fourniront aux femmes et hommes des Forces armées canadiennes l'équipement moderne dont ils ont besoin pour effectuer leur travail de manière sécuritaire dans presque toutes les conditions, au pays et à l'étranger. Cette acquisition créera et maintiendra aussi 160 emplois pour la classe moyenne et générera des retombées économiques pour la région et pour le Canada. »

L'honorable Judy M. Foote

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Les nouveaux abris portables et le matériel connexe fourniront une structure plus souple, modulaire, spacieuse et de protection dans laquelle les Forces armées canadiennes peuvent réaliser leurs opérations pendant des déploiements importants, au pays et à l'étranger, y compris dans le Nord canadien, dans le cadre des opérations de paix des Nations Unies, lorsque nous fournissons une aide humanitaire internationale et lorsque nous répondons à nos engagements envers le NORAD et l'OTAN. Ce matériel moderne est un atout qui aidera les Forces armées canadiennes à répondre à ses demandes opérationnelles aujourd'hui, et à l'avenir. »

L'honorable Harjit S. Sajjan

Ministre de la Défense nationale

« L'application de la Politique des retombées industrielles et technologiques favorisera la production, l'assemblage et l'entretien des nouveaux systèmes d'abris au Canada. Cela nous permettra de créer et de maintenir des emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. De plus, les investissements dans la recherche-développement de technologies de protection de prochaine génération au Canada aideront nos entreprises canadiennes à se démarquer dans le domaine de l'innovation et de l'exportation et à bien se positionner à l'échelle mondiale. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Les faits en bref

Les systèmes d'abri pour le quartier général remplaceront jusqu'à 80 % des tentes modulaires de la Défense nationale, qui ont été conçues et achetées dans les années 1970. Le matériel qui reste sera utilisé à des fins de logement ou pour appuyer d'autres tâches des unités.

Les nouveaux systèmes d'abris de type tente sont dotés d'une configuration souple, et peuvent être utilisés comme quartier général, postes de commandement, logements ou installations médicales.

Les nouveaux abris sont facilement transportables sur la plupart des véhicules militaires, d'une opération à la suivante, et seront compatibles avec les environnements opérationnels et répondront aux besoins, actuels et à venir, en matière de technologies informatiques.

Si toutes les options sont exercées, les contrats pourraient avoir une valeur allant jusqu'à 350 millions de dollars.

Cette acquisition est conforme à la Stratégie d'approvisionnement en matière de défense, qui vise à mettre à profit les achats de matériel de défense pour créer des emplois et favoriser la croissance économique au Canada.

La livraison des premiers abris sera achevée d'ici 2019.

