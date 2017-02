Le tube « DESPACITO » de Luis Fonsi et Daddy Yankee se hisse en première position du classement des meilleurs titres latino du Billboard







Ce single qui pulvérise tous les records progresse régulièrement dans les classements du monde entier, bousculant au passage les convenances et transcendant les barrières de la langue

« DESPACITO » figure en 3e position du classement mondial de Spotify, devenant ainsi le premier titre hispanophone à avoir jamais atteint une telle position dans ce classement convoité

Le tube se démarque également aux sommets du Top de Spotify et des classements d'Apple dans 17 pays hispanophones, tout en entrant au Top 10 de plusieurs pays du monde tels que l'Italie, le Portugal, la Suisse et la Roumanie

Pendant ce temps, le clip vidéo devient un phénomène viral, et conserve la 1re place au classement mondial de Youtube pour la deuxième semaine consécutive, tout en pulvérisant à nouveau le record de Vevo en devenant le clip hispanophone à avoir atteint le plus rapidement les 200 millions de vues en 22 jours (et le 3e clip à avoir franchi ce cap dans toute l'histoire de Youtube, après « Gentleman » de Psy et « Hello » d'Adele)

Les fans, athlètes et célébrités participent à cet enthousiasme sur les médias sociaux en livrant leur interprétation de ce phénomène viral ; interprétations publiées par Lionel Messi, Dani Alves, Cristian De La Fuente, et bien d'autres

MIAMI, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- Le titre « DESPACITO », tout dernier single et clip vidéo des superstars primées Luis Fonsi et Daddy Yankee, est devenu un véritable tube planétaire trois semaines après sa sortie.

Ce titre envoûtant, produit par Andrés Torres et Mauricio Rengifo, et écrit par Luis Fonsi et Daddy Yankee en collaboration avec Erika Ender, s'exporte bien au-delà de leur terre natale de Porto Rico, et cela à une vitesse inouïe, pulvérisant les records planétaires et dominant les classements des meilleures ventes à travers le monde.

Dernièrement, « DESPACITO » s'est hissé en 1re position des classements « Meilleurs titres latino » et « Meilleur titre numérique latino » du Billboard cette semaine aux États-Unis.

Le single a également atteint la 3e place du classement des meilleures ventes mondiales de Spotify, soit la position la plus élevée jamais atteinte par un titre hispanophone au cours de l'histoire. « DESPACITO » trône également au sommet du classement des « Meilleurs titres » dans la catégorie Latino d'iTunes pour la troisième semaine consécutive, ainsi qu'en 1re position sur Spotify dans 17 pays d'Amérique latine, tout en commençant à se démarquer dans les classements du « Top 10 » de pays parmi lesquels l'Italie, la Suisse, le Portugal, et la Roumanie.

Ce phénomène musical se propage à travers le monde en pulvérisant à nouveau le record sur Vevo, devenant le titre hispanophone à avoir atteint le plus rapidement plus de 200 millions de vues en seulement 22 jours (et le 3esingle à avoir atteint aussi rapidement ce nombre de vues au cours de l'histoire, après « Gentleman » de Psy et « Hello » d'Adele). On comprend aisément que ce clip addictif, réalisé par Carlos Perez d'Elastic People, rencontre un tel succès : ce formidable titre musical est en effet interprété par deux des plus grandes stars de l'univers musical latino, au travers de paysages somptueux faisant apparaître le superbe mannequin Zuleyka Rivera, ancienne Miss Univers

Le phénomène prend également naissance sur les médias sociaux, où un certain nombre de célébrités, athlètes et fans du monde entier ne cessent de livrer leur interprétation du titre, notamment les stars du football Lionel Messi et Dani Alves.

Dès la semaine dernière, Universal Music Latin Entertainment a octroyé aux deux artistes deux disques encadrés par la RIAA ainsi que plusieurs récompenses célébrant ce single qui pulvérise tous les records, et qui, contrairement à l'esprit du titre de la chanson, se propage rapidement à la culture pop en transcendant toutes les frontières culturelles.

