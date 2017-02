/R E P R I S E -- MADD Canada et Uber s'associent pour combattre la conduite avec facultés affaiblies/







TORONTO, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Uber et MADD Canada annoncent un partenariat national à long terme afin de promouvoir conjointement la conduite sécuritaire. Les deux organisations collaboreront ensemble afin de promouvoir l'engagement des Canadiens à ne pas conduire avec les facultés affaiblies et à utiliser les options de transport comme le covoiturage urbain qui peut être utilisé pour prévenir la conduite avec facultés affaiblies. Avec cette annonce, Uber est maintenant "l'application officielle de transport désigné de MADD Canada."

Les collisions routières impliquant l'alcool et/ou les drogues sont la principale cause criminelle de décès au Canada. Chaque jour, en moyenne, quatre Canadiens sont tués dans des collisions routières impliquant l'alcool et/ou les drogues. En travaillant ensemble, MADD Canada et Uber sensibiliseront et organiseront des collectes de fonds afin d'aider à prévenir la conduite avec facultés affaiblies. Les deux organisations combineront aussi leurs efforts afin d'appuyer des réformes réglementaires qui promeuvent un plus grand accès au covoiturage urbain à titre de service pouvant contribuer de façon importante à la sécurité routière.

"Nous avons tous le pouvoir de prévenir la conduite avec facultés affaiblies", a déclaré le chef de la direction de MADD Canada Andrew Murie. "Avoir des options de transport sécuritaire, accessible et pratique est critique. Grâce à ce partenariat avec Uber, nous encourageons les Canadiens à toujours faire des choix responsables et à prévenir la conduite avec facultés affaiblies. Nous remercions les partenaires-chauffeurs Uber qui offrent des courses sécuritaires à leurs usagers et nous remercions les usagers qui prennent la décision responsable de prévoir une course sécuritaire à la maison au lieu de prendre le risque de conduire avec facultés affaiblies."

Il existe de plus en plus de recherches sur l'impact du covoiturage urbain sur la conduite avec facultés affaiblies. Les chercheurs de l'Université Temple ont comparé les taux de décès liés à la conduite avec facultés affaiblies dans les villes avant et après l'arrivée de Uber. Bien qu'il existe un certain nombre de facteurs qui affectent les tendances de conduite avec facultés affaiblies, les résultats de cette recherche concluent que l'arrivée de Uber dans une ville génère une baisse de 3,6% à 5,6% du nombre de personnes tuées dans des collisions routières attribuables à la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool et/ou les drogues.

"Uber est heureux de débuter un partenariat national avec MADD Canada pour combattre la conduite avec facultés affaiblies. Les services de covoiturage urbain comme Uber changent le processus décisionnel des gens sur le fait de conduire sous l'influence de l'alcool et/ou des drogues", a déclaré Ian Black, directeur général régional de Uber Canada. "En offrant une course fiable en un clic - peu importe le moment ou l'endroit - Uber permet aux gens de faire de meilleurs choix, plus sécuritaires."

La plupart des incidents de conduite avec facultés affaiblies se produisent la nuit et le week-end. Dans les villes où Uber opère au Canada, l'heure de pointe n'est pas le matin ou à la fin de la journée quand les gens se rendent et sortent du travail, mais tard dans la nuit, à la fermeture des bars.

Pour de plus amples informations sur le partenariat entre MADD Canada et Uber, visitez: t.uber.com/frmaddcanada.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos de Uber Canada

Cofondé par l'entrepreneur canadien Garrett Camp en 2009, Uber est une application pour téléphones intelligents qui met en lien des usagers avec des partenaires-chauffeurs. Uber opère maintenant dans plus de 40 communautés au Canada et offre à plus de 32,000 partenaires-chauffeurs une nouvelle façon de générer des revenus durant leur temps libre en offrant une alternative de transport plus abordable à des centaines de milliers d'usagers à travers le pays. Pour plus d'informations, visitez: uber.com.

