Pour une Cité de la logistique à la hauteur du potentiel de la métropole







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a présenté son mémoire à l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre des consultations sur le projet de Cité de la logistique. Elle fait valoir qu'il est essentiel pour l'économie de la métropole de mettre sur pied un pôle logistique ambitieux répondant aux besoins et aux attentes de l'industrie.

Une Cité de la logistique, névralgique pour la métropole

« La Cité de la logistique a le potentiel de devenir le coeur du secteur du transport et de la logistique au Québec. Cette zone est déjà stratégique pour les marchandises qui transitent par Montréal, car elle se trouve à proximité du port, des chemins de fer du CN et du CP ainsi que de l'autoroute 25. La récente signature de l'Accord économique et commercial global avec l'Union européenne fera augmenter le volume des échanges entre le Canada et l'Europe. La métropole doit consolider sa position de plaque tournante du transport de marchandises pour tirer profit de cette croissance et en maximiser les retombées », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Des projets routiers essentiels

« Le réseau routier donnant accès au port est névralgique. Il est ainsi primordial que le prolongement du boulevard de l'Assomption vers la rue Notre-Dame ainsi que celui de l'avenue Souligny soient réalisés d'ici à l'année 2019-2020. L'attractivité de l'industrie logistique de la région métropolitaine passe par l'amélioration de la productivité et des transferts intermodaux. Le gouvernement du Québec doit collaborer avec la Ville de Montréal afin de mettre ces chantiers en oeuvre le plus rapidement possible », a poursuivi M. Leblanc.

Une approche pragmatique

« La Chambre tient à rappeler qu'il ne s'agit pas de créer un nouveau projet, mais bien de bonifier un secteur industriel existant. Des centres de distribution, des sites de production et des sièges sociaux d'entreprises sont déjà présents dans le secteur où se développera la Cité de la logistique. La Chambre est favorable à ce que des mesures soient mises en place afin de limiter l'impact des activités dans le secteur. Il est toutefois essentiel que celles-ci n'interfèrent pas avec la vocation et le potentiel du pôle logistique », a conclu Michel Leblanc.

Le mémoire de la Chambre peut être consulté en cliquant ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

