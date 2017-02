La distribution de fonds de règlements à hauteur de 29,6 millions de dollars canadiens a été approuvée dans des recours collectifs canadiens relatifs aux services d'expédition par fret aérien







TORONTO, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- La déclaration suivante a été publiée par Siskinds LLP au sujet du recours collectif canadien relatif aux services d'expédition par fret aérien.

Siskinds (Toronto, Canada), Camp Fiorante Matthews Mogerman (Vancouver, Canada), et Liebman Legal Inc. (Montréal, Canada) ont annoncé aujourd'hui l'approbation par le tribunal d'un protocole pour la distribution des fonds de règlement du recours collectif canadien relatif aux services d'expédition par fret aérien. Le recours collectif invoque une fixation des prix sur le marché des services d'expédition par fret aérien vers/en provenance du Canada (excluant ceux vers/en provenance des États-Unis) entre janvier 2000 et septembre 2006.

Des règlements totalisant 29,6 millions de dollars canadiens ont été négociés dans le litige. Les tribunaux de l'Ontario, de Colombie-Britannique et du Québec ont approuvé les règlements et un protocole de distribution des fonds de règlement. Le recours collectif se poursuit à l'encontre d'Air Canada et de British Airways.

« Nous sommes fiers de ce que nous avons pu recouvrir au nom des membres au recours collectif. Le protocole approuvé par le tribunal que nous annonçons aujourd'hui encourage les entreprises et les consommateurs éligibles à recouvrir des dépenses qui n'auraient pas dû être facturées en premier lieu », a déclaré Linda Visser de Siskinds LLP. « De concert avec nos collègues de Vancouver et de Montréal, nous allons continuer à poursuivre le recours collectif à l'encontre d'Air Canada et de British Airways. »

Les personnes qui ont acheté des services d'expédition par fret aérien vers/en provenance du Canada (excluant ceux vers/en provenance des États-Unis) entre janvier 2000 et septembre 2006 peuvent faire une demande d'indemnité en ligne à l'adresse www.aircargosettlement2.com le 11 mai 2017 au plus tard.

À propos des avocats engagés dans le recours collectif

Siskinds LLP est un cabinet d'avocats offrant une gamme complète de prestations qui compte des bureaux à Toronto, au Canada, et à London, au Canada. Siskinds LLP est le plus important cabinet de recours collectif côté plaignant du Canada.

CFM est un cabinet d'avocats avec service personnalisé basé à Vancouver, au Canada, spécialisé dans les recours collectifs, les litiges découlant d'accidents aériens et les litiges de responsabilité de produits, au nom des plaignants.

Liebman Legal Inc. est un cabinet d'avocats basé à Montréal, au Canada, spécialisé en matière civile et commerciale.

Coordonnées

Un complément d'information sur les règlements, la distribution des fonds de règlement et le processus de réclamation est disponible sur www.aircargosettlement2.com, par courriel à administrator@aircargosettlement2.com ou en appelant le 1-888-291-9655 (États-Unis et Canada) ou le 1-614-553-1296 (International).

