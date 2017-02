Dr. Reddy's étend ses opérations commerciales en Europe







Dr. Reddy's Laboratories Ltd a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses activités commerciales en Europe avec l'introduction de son portefeuille de médicaments génériques en France. Les premiers produits seront disponibles sur le marché hospitalier en mars 2017, dans le domaine de l'oncologie et des anti-infectieux, y compris les antifongiques.

La société a récemment lancé certains des produits du portefeuille en Italie et en Espagne et cherche à renforcer plus encore sa présence dans ces deux pays grâce au lancement des produits anti-VIH cette année.

Abhijit Mukherjee, Chief Operating Officer pour Dr. Reddy's Laboratories, a déclaré : « Nous n'avons de cesse d'améliorer la portée de nos médicaments abordables, de haute qualité et néanmoins difficiles à produire. Notre expansion commerciale en Europe est un témoignage de l'engagement de Dr. Reddy's à assurer l'accès à des médicaments abordables de haute qualité aux patients du monde entier.

Grâce à un portefeuille diversifié portant sur des solutions injectables et des médicaments génériques complexes, Dr. Reddy's possède actuellement deux centres de recherche et développement, une usine de fabrication et un centre d'emballage et de stockage en Europe.

À propos de Dr. Reddy's : Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE : 500124, NSE : DRREDDY, NYSE : RDY) est une société pharmaceutique intégrée, engagée à fournir des médicaments innovants et abordables de haute qualité destinés à améliorer la vie. Par le biais de ses trois activités (Services pharmaceutiques et ingrédients actifs, Médicaments génériques mondiaux et Produits exclusifs), Dr. Reddy's propose un portefeuille de produits et de services incluant les ingrédients pharmaceutiques actifs, les services pharmaceutiques personnalisés, les médicaments génériques, les médicaments biosimilaires et les formulations différenciées. Nos principaux axes thérapeutiques prioritaires portent sur les domaines gastro-intestinal et cardiovasculaire, la diabétologie, l'oncologie, la prise en charge de la douleur et la dermatologie. Dr. Reddy's est présent sur les marchés du monde entier. Nos principaux marchés sont les États-Unis, l'Inde, la Russie et la Communauté des États indépendants (CEI) ainsi que l'Europe. Pour obtenir davantage d'informations, rendez-vous sur : http://www.drreddys.com

