TraceLink annonce la tenue de l'événement NEXUS 17 à Barcelone, destiné à garantir la disponibilité des médicaments dans la région EMOA grâce à un réseau numérique d'approvisionnement







NORTH READING, Massachusetts, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- TraceLink Inc., le plus vaste réseau de suivi et de repérage visant à connecter la chaîne logistique du secteur des sciences de la vie et à éliminer les prescriptions médicales contrefaites sur le marché mondial, a annoncé aujourd'hui la tenue de l'événement NEXUS 17, l'unique forum mondial du secteur réunissant chaque année les dirigeants commerciaux et les professionnels pharmaceutiques qui se consacrent au façonnement de l'avenir du suivi et du repérage, ainsi que de la sérialisation en faveur du secteur des sciences de la vie. Cet événement organisé sur deux jours aura lieu cette année les 7 et 8 juin au Crowne Plaza Barcelona Fira Center. Les inscriptions à la conférence sont désormais ouvertes, et des billets à tarif réduit sont disponibles pour tout achat effectué avant le 15 mars 2017.

« Cette année, NEXUS sera organisé en Europe afin d'offrir une formation focalisée et un leadership éclairé autour de la Directive de l'UE sur les médicaments falsifiés (DMF de l'UE), ainsi que d'autres réglementations apparaissant actuellement dans la région EMOA et à travers le monde. Des milliers de sociétés de fabrication sont confrontées à de longs délais d'exécution pour répondre aux défis en matière de réseau, d'échelle, et de conformité en vue de respecter les réglementations de la DMF de l'UE d'ici 2019, et c'est pourquoi il est temps de commencer la planification, » a déclaré Shabbir Dahod, président et PDG de TraceLink. « En cette période caractérisée par la sécurité et la sérialisation des médicaments, NEXUS est devenu l'unique événement du secteur s'adressant à l'ensemble de la chaîne logistique pharmaceutique, des fabricants de produits pharmaceutiques aux fabricants sous contrat, en passant par les importateurs, les distributeurs, les hôpitaux et les pharmacies parallèles, grâce à la mise à disposition d'une expertise et de renseignements précieux de la part des régulateurs, dirigeants et visionnaires du secteur. »

« NEXUS 17 constituera un événement de premier ordre visant à éduquer et informer les dirigeants sectoriels et les parties prenantes clés sur les réglementations de la DMF de l'UE, les obligations commerciales, ainsi que sur la manière de collaborer avec des organisations telles que l'Organisation européenne de vérification des médicaments (EMVO), » a déclaré Paul Mills, directeur opérationnel de l'EMVO, et intervenant principal lors de l'événement NEXUS 16. « Lors de la conférence NEXUS de l'an dernier, nous avons constaté que la moitié des participants n'étaient pas familiarisés avec les obligations techniques et de processus relatives à une conformité avec la DMF de l'UE. Ce constat est préoccupant, compte tenu de la complexité des réglementations et des délais auxquels sont confrontées les sociétés dans la préparation d'opérations commerciales internes ainsi que des liaisons avec la Plateforme de l'UE aux fins d'une préparation à la conformité. C'est pourquoi l'EMVO est impatiente de participer à l'événement NEXUS 17, afin de souligner l'urgence que représentent la préparation et la réactivité liées à la DMF de l'UE. »

Événement NEXUS 17 de TraceLink : Garantir la disponibilité des médicaments dans la région EMOA grâce à un réseau numérique d'approvisionnement

Auront lieu lors de l'événement NEXUS 17 plusieurs discours majeurs de dirigeants, ainsi que des débats, table-rondes et autres programmes de réseautage structurés, destinés à mobiliser les participants dans le cadre de sessions de formation explorant les points suivants :

Réglementations de suivi et de repérage portant notamment sur la conformité vis-à-vis de la DMF de l'UE, les exigences imposées par la Russie, l'Arabie saoudite, d'autres États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'Égypte, et d'autres pays de la région EMOA, avec un accent placé sur la sérialisation et la traçabilité des médicaments ainsi que sur les rapports de conformité émanant de tous les segments de la chaîne logistique, incluant les fabricants pharmaceutiques, les organisations de fabrication sous contrat, les fournisseurs logistiques tiers, et les importateurs parallèles ;

Orientations autour de la stratégie, de la planification, de la gestion commerciale et des relations entre partenaires, aux fins d'une conformité à la sérialisation ainsi que d'une gestion des stocks sérialisés au niveau des opérations internes et des réseaux externes ;

Études de cas réels auprès d'adoptants précoces ayant appliqué plusieurs programmes réussis de suivi et de repérage, et s'étant connectés à des systèmes de conformité tels que la Plateforme de l'UE ; et,

Opportunités intéressantes en termes de valeur à court et long terme, qui résulteront d'une exploitation des réseaux numériques de chaîne logistique.

L'événement NEXUS 17 est ouvert à tous les acteurs de la communauté des sciences de la vie. Les frais d'inscription varient en fonction du statut des participants, ainsi que des remises en cas d'achat anticipé :

795 ? pour tous les participants s'inscrivant de manière anticipée avant le 15 mars 2017 ;

795 ? pour les clients de TraceLink, quelle que soit la date d'inscription ;

995 ? pour tous les participants s'inscrivant à la conférence après le 15 mars 2017, et n'ayant pas le statut de client de TraceLink au moment de l'inscription.

Pour vous inscrire à l'événement NEXUS 17 de Barcelone, rendez-vous sur http://nexus-tracelink.com/

À propos de TraceLink

TraceLink est le plus vaste réseau de suivi et de repérage visant à connecter la chaîne logistique du secteur des sciences de la vie et à éliminer les prescriptions médicales contrefaites sur le marché mondial. Plusieurs sociétés leaders font confiance à la plateforme Life Sciences Cloud de TraceLink pour délivrer des services complets et globaux de connectivité, de visibilité et de traçabilité des produits pharmaceutiques, de l'ingrédient jusqu'au patient. Une simple connexion pointer-cliquer à la plateforme Life Sciences Cloud équipe la chaîne logistique d'une tour de contrôle qui fournit l'information, la visibilité et la collaboration requises pour améliorer les performances et réduire les risques liés aux opérations mondiales de logistique, de fabrication et de distribution. Lauréate de nombreux prix de l'industrie, y compris le Technology Fast 500 (classée 149e en 2016) de Deloitte, le Grand Prix de l'Amazon AWS Global Start-Up Challenge, et le Prix Edison pour l'innovation en gestion de la santé, la plateforme Life Sciences Cloud est utilisée par des entreprises du monde entier pour atteindre leurs objectifs stratégiques en matière de conformité mondiale, de lutte contre la contrefaçon de médicaments, d'amélioration des délais de livraison complète, de protection de la qualité des produits et de réduction des coûts d'exploitation.

Pour en savoir plus sur TraceLink et ses solutions, rendez-vous sur www.tracelink.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

TraceLink est financée par Goldman Sachs, FirstMark Capital, Volition Capital et F-Prime Capital.

