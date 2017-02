Sundance Helicopters et Tropicana Las Vegas -- un doublé de Hilton Hotel -- s'associent pour offrir à la clientèle l'expérience touristique « Tropi-Canyon » incluant l'hôtel et un survol en hélicoptère du Grand Canyon







LAS VEGAS, 8 février 2017 /CNW/ -- Sundance Helicopters, Inc., l'une des sociétés touristiques expérientielles les mieux cotées de Las Vegas, s'associe avec Tropicana Las Vegas -- un doublé de Hilton Hotel (Tropicana) -- pour offrir à la clientèle l'expérience touristique « Tropi-Canyon » incluant deux nuitées pour deux personnes dans une chambre luxueuse et spacieuse ainsi qu'un époustouflant survol en hélicoptère du Grand Canyon. Cette expérience comprend aussi le transport dans une longue limousine en partance du Tropicana Las Vegas jusqu'au terminal de Sundance Helicopters où les clients voleront à bord d'un hélicoptère EC130 au-dessus de la Hoover Dam, du Mojave Desert et du Lake Mead avant de se poser sur une falaise privée surplombant la Colorado River à l'intérieur du Grand Canyon pour profiter d'un pique-nique avec champagne. Au retour, les clients voleront au-dessus de la Strip de Las Vegas, reconnue mondialement, avant de terminer leur périple au terminal de Sundance Helicopters.

« Nous voulions nous associer à un exploitant de la Strip de Las Vegas qui incarne notre vision visant à offrir la meilleure expérience qui soit à notre clientèle », déclare Jim Greiner, président de Sundance Helicopters. « Déclaré Best of Las Vegas par le Las Vegas Review-Journal pour la qualité des chambres d'hôtel et de la meilleure suite hôtelière, Tropicana était le partenaire idéal. »

« C'est une grande valeur ajoutée pour la clientèle qui souhaite découvrir l'une des sept merveilles du monde », soutient Aaron Rosenthal, directeur général du Tropicana Las Vegas. « Sundance Helicopters fut le premier exploitant d'hélicoptères à desservir le Grand Canyon par voie aérienne. Nous savions qu'un tel partenariat, notamment leur équipe chevronnée et expérimentée, ne pouvait être plus parfait. »

Pour obtenir plus d'information ou pour faire une réservation, veuillez consulter : www.sundancehelicopters.com/TropiCanyon ou http://www.troplv.com et http://www3.hilton.com/en/index.html.

