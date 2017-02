Freshii Inc. annonce la clôture de l'option de surallocation







TORONTO, Feb. 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Freshii Inc. (« Freshii ») (TSX:FRII) a annoncé aujourd'hui qu'en plus d'avoir récemment réalisé son premier appel public à l'épargne et reclassement (collectivement, le « placement ») d'un total de 10 900 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie A de Freshii à un prix de 11,50 $ par action à droit de vote subalterne de catégorie A, l'option de surallocation attribuée aux preneurs fermes afin d'acheter jusqu'à 1 635 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie A additionnelles a été exercée intégralement, pour un produit brut additionnel revenant à Freshii et à certains actionnaires vendeurs de 7 521 000 $ et de 11 281 500 $, respectivement.



Les actions à droit de vote subalterne de catégorie A sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « FRII ».

À la suite de la clôture de l'option de surallocation, 25 233 152 actions à droit de vote subalterne de catégorie A étaient émises et en circulation, ainsi que 5 248 017 actions à droit de vote multiple de catégorie B qui peuvent être converties en actions à droit de vote subalterne de catégorie A à raison de une pour une. Les actions à droit de vote subalterne de catégorie A sont assorties d'un droit de vote par action. Les actions à droit de vote multiple de catégorie B, lesquelles sont toutes détenues par Jaxii Holdings LLC, société à responsabilité limitée contrôlée par Matthew Corrin, fondateur, président du conseil et chef de la direction de Freshii, sont assorties de 10 droits de vote par action.

Le placement a été géré par un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés des capitaux CIBC, Jefferies Securities, Inc., RBC Marchés des Capitaux et Robert W. Baird & Co. Incorporated, et comprenait Cowen and Company, LLC, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Cormark inc. et Financière Banque Nationale inc.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Les actions à droit de vote subalterne de catégorie A n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de lois sur les valeurs mobilières étatiques. Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne de catégorie A ne peuvent être offertes ou vendues aux États?Unis sauf si elles sont inscrites aux termes de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à des dispenses des obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de Freshii dans un territoire où une telle offre ou une telle sollicitation serait illégale.

À propos de Freshii

Freshii est une marque de restaurant à croissance rapide proposant un menu santé et personnalisable élaboré à partir d'ingrédients de grande qualité. Freshii a pour mission fondamentale d'aider les gens de partout dans le monde à être plus en santé et à vivre mieux en rendant les aliments sains accessibles et abordables. Freshii propose un menu délicieux et varié, notamment des salades, des bols, des burritos, des wraps, des soupes, des jus, des smoothies et du yogourt glacé, qui redonne de l'énergie aux gens en mouvement. Depuis l'ouverture de son premier établissement en 2005, Freshii a ouvert 244 établissements répartis dans 15 pays et dans plus de 30 États et provinces en Amérique du Nord, en date du 25 septembre 2016.

