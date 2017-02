Nouvelle direction pour Gilead Sciences Canada, Inc.







Kennet Brysting nommé directeur général, Gilead Canada

MISSISSAUGA, ON, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Kennet Brysting a été nommé au poste de directeur général de Gilead Sciences Canada, Inc., et assume ainsi la direction de la sixième plus importante filiale de Gilead. Kennet Brysting, ancien directeur général de Gilead Nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande et Icelande), joint également les rangs de l'équipe de direction principale commerciale de Gilead Amérique du Nord.

Jim Meyers, vice-président exécutif, Opérations commerciales mondiales, en a fait l'annonce, en indiquant que le choix de M. Brysting a fait l'objet d'un processus d'entrevue compétitif qui a impliqué grandement l'équipe de direction canadienne et a tenu compte des candidats internes et externes de quatre pays différents.

« Notre principal objectif dans le processus de recherche était de trouver le candidat mieux à même de diriger Gilead Canada en ce moment. Il ne s'agit pas de diriger Gilead Canada au quotidien, mais de lui permettre de prospérer et de croître au cours des années à venir », affirme Meyers.

« Je suis très honoré d'avoir été choisi pour diriger la filiale canadienne et je suis ravi de déménager au Canada », indique M. Brysting. « J'ai hâte de rencontrer et de collaborer avec l'équipe de direction canadienne, nos employés, nos partenaires commerciaux et nos clients. »

La nomination de M. Brysting est en vigueur depuis le 9 janvier 2017. Il succède à Ed Gudaitis qui a quitté la compagnie en octobre pour d'autres opportunités de carrière.

« Ma priorité est de faciliter une transition harmonieuse en s'appuyant sur les acquis du passé, d'apporter un leadership fort au Canada, de collaborer avec tous nos intervenants et de créer une vision stratégique solide pour le futur de la filiale canadienne », d'ajouter M. Brysting. « Gilead s'engage plus que jamais à poursuivre son travail de transformation et de simplification des soins dispensés aux personnes atteintes de maladies menaçant le pronostic vital et à assurer un accès optimal aux traitements dont elles ont besoin. »

Kennet Brysting, multilingue, possède près de 20 ans d'expérience dans l'industrie, y compris au poste de directeur général au sein de l'industrie pharmaceutique ainsi que plus de quatre ans en tant que directeur général chez Gilead Nordiques, qu'il a réussi à positionner parmi les dix principaux marchés de Gilead. Il détient un EMBA de l'université Clarfield, au Royaume-Uni, et un baccalauréat en comptabilité de gestion de l'École de commerce de Copenhague.

« Je suis convaincu que Kennet apportera à Gilead Canada une philosophie globale de leadership qui cadre avec les objectifs de Gilead : la responsabilisation et l'imputabilité d'une manière inspirante et motivante », indique M. Meyers.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences Inc. (Gilead) est une société biopharmaceutique vouée à découvrir, développer et commercialiser des médicaments novateurs dans des secteurs où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. L'entreprise s'est donnée pour mission d'améliorer les soins des patients souffrant de maladies menaçant le pronostic vital. Gilead a des filiales dans plus de 30 pays à travers le monde, avec son siège social à Foster City, en Californie. Gilead Sciences Canada, Inc. est la filiale canadienne de Gilead Sciences, Inc. Elle a été établie à Mississauga (Ontario) en 2005.

SOURCE Gilead Sciences, Inc.

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 08:25 et diffusé par :