Les familles montréalaises sont à l'honneur au Musée McCord grâce à un projet de numérisation parrainé par la Financière Sun Life







« Nos familles, quelles familles! » est un projet de numérisation visant à rendre accessibles sur le Web des milliers de documents inédits du patrimoine québécois

MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la Financière Sun Life et le Musée McCord s'associent et invitent le public à découvrir « Nos familles, quelles familles! Trois siècles d'écrits et d'histoire du Québec », un projet de mise en valeur de fonds d'archives textuelles du Musée McCord, qui met en lumière l'histoire économique, sociale et familiale du Québec. Grâce au soutien financier de la Financière Sun Life, le Musée McCord décrira, numérisera et mettra en ligne 36 fonds d'ici l'an prochain. Composé d'archives privées choisies parmi une vaste collection, ce projet jettera un éclairage nouveau sur la ville, ses habitants ainsi que la vie urbaine à différentes époques.

«Développer un projet d'histoire dans le cadre du 375e anniversaire de la ville de Montréal était très important pour nous, étant donné que la Financière Sun Life y a été fondée il y a plus de 150 ans. Les documents, maintenant offerts au public, permettent de mieux comprendre la richesse culturelle et sociale de notre province et des familles qui la composent. On parle de justice sociale, de Montréal ville urbaine, de santé familiale, et même de vacances et de loisirs, explique Isabelle Hudon, chef de la direction, Financière Sun Life, Québec et vice-présidente principale, solutions clients à la Financière Sun Life Canada. En rendant accessibles tous ces fonds d'archives textuelles provenant de plusieurs familles, nous invitons le public à découvrir une partie de notre histoire et à utiliser ce patrimoine méconnu pour entreprendre des projets artistiques, éducatifs ou culturels.»

Le Musée McCord célèbre la vie d'hier et d'aujourd'hui. Grâce à lui, l'histoire, avec son peuple et ses communautés, est accessible au grand public. «L'objectif de ce projet est de mettre en valeur la richesse du patrimoine québécois, en soulignant notamment des faits inusités, des similarités ou des différences entre la vie d'autrefois et d'aujourd'hui. Nous disposons de milliers de photos, de gravures, de coupures de journaux et de divers artefacts qui racontent la vie quotidienne et illustrent les mentalités de l'époque. On y découvre par exemple l'histoire d'hommes et de femmes engagés, l'évolution des modes de pensées et même de belles histoires d'amour! Ces pièces d'archives sont des témoins inestimables qui nous permettent de mieux saisir les tendances et les enjeux sociaux présents à différentes périodes de notre histoire», explique Nathalie Lévesque, directrice générale, Fondation du Musée McCord.

Les 36 fonds d'archives seront dévoilés lors de quatre vagues de publication d'ici juin 2018. Chaque vague sera accompagnée d'une vidéo mettant en valeur des familles du Québec. Dans la première vidéo, le public peut voir Michèle Audette commenter une sélection d'archives tirées du fonds des familles Casgrain, Forget et Berthelot. Elle y fait la lecture des extraits d'archives de Thérèse Casgrain, y découvre un pan méconnu de ses activités et partage ses impressions sur l'engagement social de cette dernière. Cette vidéo et tous les fonds d'archives sont accessibles via le catalogue en ligne du Musée McCord, à l'adresse suivante : http://www.musee-mccord.qc.ca/fr/nos-familles-quelles-familles/

