Mises en chantier d'habitations dans la région de Brantford en janvier 2017







TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la tendance des mises en chantier d'habitations dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Brantford se chiffrait à 290 en janvier, comparativement à 339 en décembre. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

«?En janvier 2017, la tendance des mises en chantier d'habitations était à la baisse dans la RMR de Brantford, en raison des diminutions observées en regard du mois précédent dans les catégories des maisons en rangée et des appartements. Même si un repli a été enregistré en janvier, les facteurs économiques et démographiques soutiennent toujours la demande de logements. Les mises en chantier devraient donc reprendre de la vigueur plus tard dans l'année?», a déclaré Abdul Kargbo, analyste principal de marché à la SCHL pour les RMR de Hamilton et de Brantford.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation. Dans certaines situations et sur certains marchés, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs (appartements, maisons en rangée et jumelés), où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations se situait à 111 en janvier, en baisse par rapport à celui de 224 enregistré en décembre. Cette baisse est entièrement attribuable au repli d'un mois sur l'autre relevé du côté des maisons en rangée.

Pour consulter les tableaux de données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, veuillez cliquer sur le lien suivant : Données provisoires sur les mises en chantier.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web de la SCHL à www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Données supplémentaires disponibles sur demande

(Also available in English)

Pour voir le graphique et les tableaux associés à ce communiqué de presse, veuillez visiter le lien suivant : http://file.marketwire.com/release/1085130fr.pdf

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 08:33 et diffusé par :