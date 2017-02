SDCmaterials a reçu un bon de commande pour ses ingrédients avancés de catalyseurs automobiles







TEMPE, Arizona, 8 février 2017 /CNW/ -- SDCmaterials annonce aujourd'hui avoir reçu de CarSound, important fournisseur de systèmes d'échappement, marché après-vente, une première commande pour ses ingrédients de catalyseurs automobiles Nano-on-Nanotm, qui seront intégrés aux catalyseurs de CarSound, avec livraisons dans le courant du premier trimestre 2017.

« Fournir à CarSound les ingrédients essentiels à ses systèmes d'échappement très appréciés sur le marché de pièces de rechange est une grande réussite pour SDC et nous nous réjouissons à la perspective d'une relation longue et mutuellement bénéfique », a déclaré Bill Staron, président exécutif de SDC.

« Après les rigueurs de notre vérification interne et des processus de certification gouvernementaux, nous passons au stade de la commercialisation avec l'assurance que les produits CarSound dotés de Nano-on-Nanotm apporteront de réels avantages à notre entreprise et à nos clients », a déclaré Peter Nitoglia, directeur de la stratégie chez CarSound.

La formulation Nano-on-Nanotm de SDC, appliquée aux catalyseurs de traitement des gaz d'échappement, requiert aussi peu que de 40 à 60 pour cent des métaux du groupe platine nécessaires aux catalyseurs traditionnels, ce qui double quasiment l'efficacité de la composition de métaux précieux.

À propos de SDCmaterials

SDCmaterials conçoit et commercialise des matériaux avancés pour les catalyseurs en s'appuyant sur une plateforme novatrice de fabrication et d'intégration des matériaux. La société, fondée en 2004, a son siège social à Tempe, en Arizona, où se trouve également son centre de recherche et développement, et possède et exploite une usine de production à Schwarzheide, en Allemagne. Parmi ses investisseurs figurent la branche de capital-risque de General Motors, de Volvo Group et de SAIC Motor Corp., le plus grand constructeur automobile de Chine, ainsi que BASF Venture Capital, Emerald Technology Partners, un chef de file dans l'investissement de capital-risque dans la technologie propre, et Invus Financial Advisors. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sdcmaterials.com.

À propos de Car Sound Exhaust System

Car Sound Exhaust System, établie à Oceanside, en Californie, conçoit, valide et fabrique des catalyseurs de rechange et sur mesure respectueux des normes de qualité ISO 9001. Ses marques commerciales de contrôle des émissions des véhicules automobiles, y compris les convertisseurs catalytiques MagnaFlowm, sont de premier plan. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ect-catalyst.com et www.magnaflow.com.

Contact SDC :

info@sdcmaterials.com

Contact Car Sound :

Kathryn Reinhardt

949-858-5900

kreinhardt@magnaflow.com

Logo : http://mma.prnewswire.com/media/147665/sdcmaterials_inc_logo.jpg

SOURCE SDCmaterials, Inc.

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 08:02 et diffusé par :