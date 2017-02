Bureau de projet à Saint-Félicien - Annonce des projets d'investissement retenus







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette fait le point sur les projets d'investissement retenus par le Bureau de projet de Saint-Félicien.

« Le bureau de projet que notre gouvernement a mis sur pied en mars 2015 a permis la réalisation de deux projets concrets d'utilisation des volumes de bois feuillus rendus disponibles au Lac-Saint-Jean. Le projet de l'entreprise Elkem Métal Canada inc. s'est vu octroyer une garantie d'approvisionnement en 2016 et celui de la scierie Petit-Saguenay se voit attribuer cette garantie aujourd'hui. Le Bureau de projet a complété son travail, et nous sommes maintenant à évaluer les différentes possibilités d'attribution pour les volumes de bois résiduels disponibles dans la région, dans le but de créer ou consolider des emplois », a déclaré le ministre Blanchette.

Parmi les projets retenus en 2015, 2 sont en mesure de mettre en oeuvre leur plan d'affaire et se voient attribuer des volumes rendus disponibles à la suite de la résiliation de la garantie d'approvisionnement de l'usine de Louisiana-Pacific Canada ltée à Chambord. Les promoteurs avaient jusqu'au 31 décembre 2016 pour finaliser leur scénario d'approvisionnement et mettre en oeuvre leur plan d'affaires.

Ainsi, le premier projet présenté par l'entreprise Elkem Métal Canada inc. permettra à l'entreprise de stabiliser son approvisionnement en fibre de bois nécessaire à son procédé de fabrication métallurgique. L'entreprise a répondu aux exigences et s'est vu octroyer une garantie d'approvisionnement de 27 500 m3 de bois. L'octroi de 31 400 mètres cubes de bois à la Scierie Petit-Saguenay, permet de consolider les emplois d'une usine fermée jusqu'à tout récemment. Suite à l'attribution de ces garanties d'approvisionnement, 245 950 m3 sont toujours disponibles et pourront être attribués par le ministre pour des projets futurs dans la région.

En mars 2015, le Gouvernement du Québec avait annoncé la création du Bureau de projet à Saint-Félicien, chargé d'analyser les possibilités d'investissement utilisant le volume de bois rendu disponible à la suite de la décision de résilier la garantie d'approvisionnement de l'usine de Louisiana-Pacific Canada ltée à Chambord. Rappelons qu'il s'agit d'un volume de 304 850 mètres cubes (m3) de bois rond, dont 224 800 m3 de peupliers et 80 050 m3 de bouleau à papier.

