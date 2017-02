SDCmaterials reçoit une commande d'achat pour des ingrédients de pointe de catalyseurs automobiles







TEMPE, Arizona, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- SDCmaterials a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu une commande d'achat initiale de CarSound, un important fournisseur de systèmes d'échappement de rechange. La commande d'achat, dont les livraisons commenceront à partir du premier trimestre de 2017, concerne les ingrédients de catalyseurs automobiles Nano-on-Nanotm de SDC qui seront intégrés dans les catalyseurs de CarSound.

« Fournir des ingrédients critiques à CarSound pour leurs systèmes d'échappement de rechange très respecté est une grande réussite pour SDC et nous nous réjouissons d'une relation longue et mutuellement bénéfique », a déclaré Bill Staron, le président exécutif de SDC.

« Après avoir passé notre vérification rigoureuse interne et les processus de certification gouvernementaux, nous allons commercialiser avec confiance ces produits Nano-on-Nanotm pour CarSound. Ceux-ci auront des avantages tangibles pour notre entreprise et nos clients », a déclaré Peter Nitoglia, le directeur de la stratégie de CarSound.

La formule Nano-on-Nanotm de SDC, appliquée pour les catalyseurs de traitement d'échappement, nécessite aussi peu que 40 à 60 pour cent des métaux du groupe du platine dans les catalyseurs traditionnels, doublant l'efficacité de la composition de métaux précieux.

À propos de SDCmaterials

SDCmaterials élabore et commercialise des catalyseurs sophistiqués en faisant appel à une plateforme inédite de fabrication et d'intégration de nouveaux matériaux. Fondée en 2004, la société a son siège et son centre de recherche et développement à Tempe, en Arizona. Elle détient et exploite également un centre de production à Schwarzheide, en Allemagne. Les investisseurs comptent les branches capital-risque de General Motors, Volvo Group et SAIC Motor Corp., le plus grand constructeur automobile chinois, ainsi que BASF Venture Capital ; Emerald Technology Partners, un leader du capital-risque dans les technologies vertes ; et Invus Financial Advisors. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : http://www.sdcmaterials.com.

À propos de Car Sound Exhaust System

Basé à Oceanside, en Californie, Car Sound Exhaust System conçoit, valide et fabrique des catalyseurs de rechange et personnalisés conformes aux normes de qualité ISO 9001. Il commercialise les plus grandes marques de contrôle des émissions automobiles, y compris les convertisseurs catalytiques MagnaFlow. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.ect-catalyst.com et www.magnaflow.com

Contact (pour SDC) :

info@sdcmaterials.com

Contact (pour Car Sound) :

Kathryn Reinhardt

949-858-5900

kreinhardt@magnaflow.com

