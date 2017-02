Grâce à Molson Canadian et à Sportsnet, les amateurs de hockey assisteront aux matchs en premières loges avec la réalité virtuelle... dans le confort de leur foyer!







Six matchs de la LNH® seront présentés en RV du 18 février au 25 mars

MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Molson Canadian et Sportsnet offrent aux amateurs de hockey la prochaine grande innovation dans le monde du sport avec le lancement d'une expérience de réalité virtuelle (RV) 360°. Ce sera la première fois de l'histoire que des matchs officiels de la LNH® seront diffusés sur cette technologie, transportant ainsi les amateurs de hockey aux premières rangées des arénas partout au Canada - sans pour autant leur faire quitter le confort de leur salon.

Les amateurs pourront ainsi regarder six matchs consécutifs de Hockey Night in Canada en RV 360° sur Sportsnet.ca et sur l'application Sportsnet au moyen de casques de réalité virtuelle offerts exclusivement dans les emballages spécialement marqués de Molson Canadian partout au Canada. Grâce à trois caméras RV 360°, les amateurs se retrouveront à quelques centimètres à peine de l'action, plongés dans l'atmosphère de l'aréna. Et pour ajouter encore à l'expérience immersive, ils pourront également visionner des séquences en coulisses de certaines équipes de la LNH® et des vidéos sur demande, le tout en RV 360°.

« Chez Molson Canadian, nous faisons vivre des expériences de hockey uniques à ceux qui aiment notre bière et nous savons que beaucoup d'amateurs de hockey n'auront jamais la chance d'assister à un match du samedi soir en premières loges. Ils pourront désormais vivre cette expérience pour certains matchs clés de la dernière ligne droite avant les séries, a indiqué Duncan Fraser, directeur du Marketing pour Molson Canadian. Nous sommes ravis de faire découvrir aux amateurs de hockey d'un océan à l'autre la plus récente technologie de réalité virtuelle grâce à un partenariat exceptionnel entre Molson Canadian, Sportsnet et la LNH®. Nous offrons aux Canadiens une manière inédite de célébrer leur passion du hockey! »

« Nous innovons continuellement pour nos chaînes Sportsnet afin d'offrir aux amateurs de sports une expérience immersive inégalée, a indiqué Rob Corte, vice-président, Production Sportsnet. De concert avec Molson, nous sommes enchantés de proposer encore une fois une expérience unique de visionnement aux amateurs de hockey. »

L'expérience de RV 360 sera offerte pour les matchs suivants présentés par Sportsnet dans le cadre de Hockey Night in Canada :

Flames de Calgary vs. Canucks de Vancouver - Samedi 18 février

- Samedi 18 février Canadiens de Montréal vs. Maple Leafs de Toronto - Samedi 25 février

- Samedi 25 février Red Wings de Detroit vs. Oilers d' Edmonton - Samedi 4 mars

- Samedi 4 mars Flames de Calgary vs. Jets de Winnipeg - Samedi 11 mars

- Samedi 11 mars Blackhawks de Chicago vs. Maple Leafs de Toronto - Samedi 18 mars

- Samedi 18 mars Sénateurs d'Ottawa vs. Canadiens de Montréal - Samedi 25 mars

Les Canadiens ayant atteint l'âge légal de consommation d'alcool peuvent se procurer leur propre ensemble de réalité virtuelle dans les emballages spécialement marqués de Molson Canadian chez un détaillant participant à l'échelle du pays jusqu'à épuisement des stocks (les détaillants varient d'une région à l'autre). L'ensemble comprend un casque de RV, un code unique qui donne accès au contenu de RV et les instructions pour télécharger l'application de RV mobile de Sportsnet de l'App Store ou de Google Play.

Pour de plus amples renseignements et un accès exclusif, visitez : platform.sportsnet.ca/molson/fr/

À propos de Molson Coors Canada

Molson Coors Canada est la division canadienne de Molson Coors Brewing Company, une brasserie internationale exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie. L'entreprise possède un portefeuille de marques primées parmi les plus populaires au Canada, dont Molson Canadian, Coors Light, Molson Export, Rickard's et Molson Canadian 67.

Comptant quelque 3 000 employés, Molson Coors Canada exploite sept brasseries, dont les microbrasseries Creemore et Granville Island, et investit dans les collectivités d'un océan à l'autre par l'entremise de ses diverses initiatives caritatives et ses commandites sportives et culturelles. Molson Coors Canada s'engage à promouvoir ses produits et les événements qu'elle appuie de façon responsable dans le cadre d'un style de vie actif et sain.

Molson Canadian est la bière officielle de la Ligue nationale de hockey.

À propos de Sportsnet

Premier média sportif au Canada, Sportsnet rapproche les amateurs de sports canadiens de leurs équipes et athlètes préférés. Diffusant des émissions locales, régionales, nationales et internationales, la marque comprend les plateformes Sportsnet, sportsnet.ca, Sportsnet 590 The FAN, Sportsnet 960 The FAN, Sportsnet NOW et l'application Sportsnet, quatre chaînes régionales (Sportsnet Est, Ontario, Ouest et Pacifique) et les chaînes nationales Sportsnet ONE, Sportsnet 360 et Sportsnet World. Sportsnet détient les droits multimédias nationaux de la LNH® au Canada, et les droits régionaux de télévision des Flames de Calgary (y compris les droits de radiodiffusion sur Sportsnet 960 The FAN), des Oilers d'Edmonton, des Maple Leafs de Toronto (y compris les droits de radiodiffusions sur Sportsnet 590 The FAN), des Canucks de Vancouver et des Canadiens de Montréal. Sportsnet détient également les droits exclusifs de télévision et de radio pour les 162 matchs des Blue Jays, ainsi que d'autres matchs du baseball majeur, ceux des Raptors de Toronto, de la NBA, du Grand Chelem de curling, de la Coupe Rogers et de la LCH, les matchs de football du jeudi de la NFL, l'IndyCar et de nombreux matchs de soccer, notamment ceux du Championnat d'Angleterre, du Championnat d'Allemagne, de la Coupe d'Angleterre et des qualifications européennes de la Coupe du monde FIFA 2018.

NHL, l'emblème NHL, LNH, et l'emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2017. Tous droits réservés.

