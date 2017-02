Digium lance le premier téléphone IP à écran tactile HD abordable destiné aux entreprises







Le téléphone IP D80 Digium pour Asterisk et Switchvox offre des fonctionnalités avancées et un rapport qualité-prix inégalé

HUNTSVILLE, Alabama, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- Digium®, Inc., The Asterisk® Company, a lancé aujourd'hui le premier téléphone IP à écran tactile haute définition abordable du secteur. Le Digium D80 est en passe de perturber le statu quo des téléphones de bureau à écran tactile coûteux de basse qualité. À l'heure où les effectifs modernes d'aujourd'hui exigent une facilité d'emploi, des interfaces intuitives, de hauts niveaux de personnalisation et des workflows simplifiés, Digium reconnait le défi que constitue la satisfaction de ces exigences tout en créant un produit de premier ordre à un prix abordable pour tous les utilisateurs. Conçu pour s'adapter à n'importe quel environnement, le D80 possède les fonctionnalités avancées requises, même par les entreprises en évolution les plus sophistiquées. Digium fera une démonstration du Digium D80 au Stand 421 du salon ITEXPO, entre le 8 et le 10 février, à Ft. Lauderdale, en Floride.

Contrairement aux autres téléphones de bureau à écran tactile, le fonctionnement du Digium D80 est entièrement tactile et utilise un grand écran HD couleur de 7 pouces. Il offre une expérience pleinement intégrée donnant aux utilisateurs un niveau de fonctionnalité sans pareil avec un acheminement simple, flexible et robuste des appels. Le D80 prend en charge jusqu'a 100 touches de numérotation rapides / des champs d'occupation / des indicateurs de statut et permet d'accéder via un écran tactile à des applications téléphoniques avancées telles que la messagerie vocale visuelle, la présence de l'utilisateur, les contacts intelligents et le parcage d'appels visuel.

« Auparavant, les téléphones à écran tactile étaient trop coûteux et hors de portée de la plupart des entreprises. Ils reproduisaient simplement les téléphones multi-boutons traditionnels et n'introduisaient aucune fonctionnalité nouvelle, innovante ou intelligente pour exploiter les avantages de la technologie à écran tactile », a déclaré David Deaton, vice-président en charge des produits chez Digium. « Le téléphone IP Digium D80 confronte cette réalité en exploitant pleinement l'interface à écran tactile. La refonte de l'interface utilisateur en abandonnant les boutons physiques traditionnels offre une expérience plus intuitive et présente les informations de manière plus concrète. Plus important encore, le prix du D80 est à la portée de tous les utilisateurs et définit de nouvelles attentes pour le téléphone de bureau d'entreprise moderne d'aujourd'hui. »

Le D80, produit phare de la gamme de téléphones IP de Digium, offre une simple configuration et une pleine intégration à Asterisk, le logiciel de communication open source le plus utilisé, ainsi qu'à Switchvox® et Switchvox Cloud, les solutions United Communications (UC) pleines fonctions primées de Digium. Les capacités impressionnantes du D80 sont optimisées par une prise en charge de l'audio (HD) large bande, de combinés à crochet commutateur électronique (EHS), et gigabit ethernet, ce qui en fait le parfait complément des téléphones IP à écran couleur haut de gamme de Digium.

Le D80 est compatible avec Switchvox version 6.3.5 et avec Asterisk avec DPMA version 3.4, et sera disponible en mars 2017 au prix leader du marché de 329 USD, nettement inférieur au prix des téléphones IP à écran tactile les plus concurrentiels. Pour Switchvox Cloud, la solution UC hébergée de Digium, le D80 est disponible à 16 USD* par mois.

Pour en savoir plus sur les téléphones Digium, visiter www.digium.com/phones. Pour en savoir plus sur Switchvox, visiter www.digium.com/switchvox. Pour trouver un revendeur ou un distributeur dans votre localité, ou pour obtenir d'autres renseignements, visiter www.digium.com.

*contrat de 3 ans requis

À propos de Digium

Digium® inc. fournit le logiciel Asterisk®, un matériel de téléphonie et des systèmes de téléphonie d'entreprise Switchvox hébergés et sur site qui offrent aux entreprises des solutions United Communications (UC) et UC as a Service (UCaaS) de catégorie entreprise à un prix abordable. Digium est le créateur, le développeur principal et le promoteur du projet Asterisk, le logiciel de communications open source le plus utilisé au monde. Asterisk transforme un ordinateur ordinaire en serveur de communications riche en fonctionnalités. Une communauté de plus de 80 000 développeurs et utilisateurs du monde entier ont choisi Asterisk pour créer des solutions de communications VoIP dans plus de 170 pays. Depuis 1999, Digium autorise les développeurs à créer des solutions de communications novatrices basées sur des normes ouvertes et un logiciel open source, offrant ainsi une alternative aux systèmes de téléphonie exclusifs. Digium Switchvox Cloud ainsi que d'autres produits et services en nuage sont offerts via Digium Cloud Services, LLC, une filiale à 100 % de Digium, Inc. Les produits de communications pour entreprise de Digium sont vendus par l'entremise d'un réseau mondial de partenaires revendeurs. Un complément d'information est disponible sur www.digium.com et www.asterisk.org.

Le logo Digium, Digium, Asterisk, Asterisk SCF, Switchvox, Asterisk Business Edition, AsteriskNOW, Asterisk Appliance et le logo Asterisk sont des marques de commerce de Digium, Inc. Apple est une marque de commerce d'Apple Inc. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

