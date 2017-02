BMO améliore son programme de Services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne







MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) - BMO Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui des améliorations aux Services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne (SBCDC) conçues pour mieux répondre aux besoins bancaires des membres de la force régulière, des réservistes, des recrues, des familles des militaires, des vétérans et des retraités, ainsi que du personnel du ministère de la Défense nationale (MDN), des civiles et de la GRC. Les avantages améliorés, qui répondent aux suggestions des clients des SBCDC, s'appliquent aux clients nouveaux et existants :

Programme Performance sans frais bancaires

Virements électroniques Interac gratuits illimités

Tarification des employés de BMO sur une vaste gamme d'options hypothécaires

Carte Mastercard BMO Appuyons nos troupes sans frais

« BMO soutient depuis longtemps le personnel de la Défense nationale et nous sommes heureux d'offrir ce programme amélioré pour aider les Canadiens qui nous ont servis et qui continuent de le faire, ainsi que leurs familles », a déclaré Martin Nel, premier vice-président et chef, Services bancaires aux particuliers et petites entreprises, BMO Groupe financier.

BMO est la banque officielle de la communauté de la Défense canadienne depuis 2008. Par le biais des SBCD, la Banque offre des taux réduits, ainsi que d'autres avantages spéciaux comme le Programme de réinstallation intégrée et la carte Mastercard Appuyons nos troupes dont une portion de chaque transaction est remise aux programmes locaux de bien-être et de maintien du moral des Forces armées canadiennes.

« Je suis ravi de ces améliorations notables qui sont apportées à un programme offrant déjà une vaste gamme d'avantages à notre communauté de la Défense », s'est réjoui le commodore Sean Cantelon, directeur général - Services de bien-être et moral. « Grâce à son programme de Services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne, BMO s'est avéré un partenaire enthousiaste et loyal envers l'amélioration de la vie de nos membres, de nos vétérans et de leurs familles. Au nom de l'ensemble de la communauté de la Défense, je tiens à exprimer à la Banque notre plus sincère appréciation pour son appui de tous les instants. »

BMO et la communauté de la Défense canadienne

BMO possède une longue tradition de soutien envers les efforts de défense nationale au Canada. Pendant la Première Guerre mondiale, BMO établit des succursales temporaires pour le versement de la solde des troupes cantonnées un peu partout au pays, tandis qu'outre-mer, tous les officiers canadiens touchent leur paye par l'entremise de comptes domiciliés à la succursale de Waterloo Place, à Londres. Durant la Seconde Guerre mondiale, George Spinney, président de la Banque, dirige le Comité national des finances de guerre, qui veille à la vente des Bons de la Victoire. Durant les années d'après-guerre, alors des escadrons de l'Armée canadienne sont cantonnés en Europe, les succursales de la Banque de Montréal offrent des services bancaires aux militaires et à leurs familles. BMO Banque de Montréal est la banque officielle de la communauté de la Défense canadienne, en partenariat avec les Services bancaires pour la communauté de la Défense canadienne (SBCDC). Les SBCDC sont spécialement conçus pour les gens de la communauté de la Défense, et offrent des programmes de services bancaires accessibles et assortis de caractéristiques uniques en leur genre, taillées sur mesure pour les besoins et le style de vie des membres des Forces armées. BMO est le commanditaire présentateur de la Course de l'Armée du Canada, un événement annuel qui rassemble les Canadiens et les Forces armées canadiennes dans le but d'amasser des fonds pour les deux oeuvres caritatives officielles des Forces armées canadiennes qui viennent en aide aux soldats malades et blessés, et aux familles de militaires dans le besoin.

