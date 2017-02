Avis aux médias - Forum musulman canadien (FMC-CMF)







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Date: 9 h 30, mercredi 8 février 2017

Lieu : Hall # 204, Centre St. Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, QC H2L 2Y7

Le Forum musulman canadien (FMC-CMF) vous invite à une conférence de presse pour exprimer sa gratitude à l'écho des sentiments positifs de la société canadienne en réaction au massacre qu'a subi la mosquée de Québec et à discuter des préoccupations et des aspirations de la communauté suite à cet événement.

Face aux conséquences désastreuses de stéréotypes et de discours haineux, la communauté musulmane demande des mesures concrètes pour s'attaquer à de tels phénomènes. Des lois, tant provinciales que fédérales, sont nécessaires pour la protéger sans délai. Mais de telles mesures et leur mise en place ne suffisent pas en elles seules. Mener des campagnes publiques de sensibilisation et de lutte contre les idées reçues, mensongères et erronées, ainsi qu'encourager l'ouverture d'esprit, l'échange entre tous, sont également très nécessaires pour un meilleur vivre et agir ensemble.

«Il faut travailler dur pour établir une société qui ne juge pas ses citoyens sur la base de leur race, couleur ou religion. Une société où tous vivent en harmonie. Profitons positivement de l'élan résulté de cette tragédie pour avancer vers ce but,» a déclaré Ehab Lotayef, un militant communautaire.

La déclaration de la communauté approuvée par 126 représentations des organisations, d'un océan à l'autre, sera diffusée lors de la conférence de presse.

Seront présents : imam Hassan Guillet, Cheik Mahdi Tarkawi, Samer Majzoub (FMC-CMF) president, Samah Jebbari, (FMC-CMF) public relation, Rev. Arlen Bonnar, director of St James church, Ehab Lotayef, community activist, Hanadi Saad, justice femme.

