/R E P R I S E -- Avis aux médias - Vélo Québec convie les représentants des médias au Congrès vélo d'hiver, du 8 au 10 février, à Montréal!/







MONTRÉAL, le 25 janv. 2017 /CNW Telbec/ - Après les villes de Oulu, Winnipeg, Leeuwarden et Minneapolis-Saint-Paul, Montréal accueillera la 5e édition du Congrès vélo d'hiver (Winter Cycling Congress) du 8 au 10 février. Organisé par Vélo Québec, en collaboration avec la Ville de Montréal, ce congrès international réunira 300 représentants d'organismes et de collectivités québécoises, canadiennes, américaines et européennes qui ont à coeur le développement de la pratique du vélo, tout spécialement lors des mois d'hiver.



Quand : 8 au 10 février

Où : Hyatt Regency Montréal

(1255, rue Jeanne-Mance, Montréal)





La programmation





Provenant de sphères diverses - urbanisme, génie civil, administration municipale, milieu associatif, tourisme, loisirs, médias -, les participants exploreront les différents aspects de la pratique du vélo en hiver et ses impacts sociaux, économiques et touristiques. Parmi eux, Morten Kabell, maire adjoint responsable des affaires techniques et environnementales de Copenhague - ville phare en matière de vélo et d'innovation urbaine -, expliquera comment sa ville relève le défi du vélo douze mois par année. L'auteur et journaliste albertain Tom Babin parlera de la démocratisation du vélo hivernal. Alain Bourque, qui dirige le consortium Ouranos, dressera un portrait des changements climatiques au Québec et des effets ressentis sur la vie urbaine, les déplacements et les loisirs.



Au total, la programmation du Congrès vélo d'hiver inclura une centaine de conférences, d'ateliers et de visites sur le terrain. Du nombre, le 9 février, le très populaire fatbike sera à l'honneur, tandis que la Winter Cycling Federation présentera les récipiendaires des prix du Winter Bike to Work Day. Le 10 février, un panel réunissant des élus de Québec, Montréal, Gatineau, Ottawa et Winnipeg abordera plusieurs questions des plus pertinentes -- Comment améliorer la qualité de vie dans nos villes nordiques? Comment changer notre culture de l'hibernation? Comment concilier le festif et le quotidien? Comment rendre nos villes d'hiver plus favorables aux piétons et cyclistes?



Les 5 à 7 du Congrès vélo d'hiver (ouverts au public)





Mercredi 8 février dès 17 h 30, le public est invité à une exposition sur le vélo en hiver...

Jeudi 9 février dès 17 h, le public est invité à venir assister à un Pecha Kucha sous le thème du vélo d'hiver...

Suite du communiqué

SOURCE Vélo Québec

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 07:00 et diffusé par :