Sommet 2017 du FRESQue : l'amélioration de l'accès aux soins de santé mentale







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Forum de la Relève Étudiante pour la Santé au Québec (FRESQue) organisera son deuxième sommet annuel les 11 et 12 mars 2017 à l'Université de Montréal. Sous le thème de « L'amélioration de l'accès public aux soins de santé mentale », ce sommet vise à offrir au gouvernement des recommandations venant de professionnels de la santé, d'étudiants, de patients, d'organisations en santé et de citoyens québécois. «Le sommet du FRESQue est l'occasion parfaite d'aborder les politiques en santé mentale et émettre des recommandations afin d'améliorer le système de santé. Nous nous rencontrons pendant une fin de semaine complète afin de recevoir des experts sur le sujet de la santé mentale, discuter des différents enjeux et finalement voter les recommandations qui seront retenues » affirme David Benrimoh, président du FRESQue. « Puisqu'un québécois sur 5 souffrira de problème de santé mentale au cours de sa vie, il est primordial de trouver ensemble des solutions au problème d'accès en santé mentale» ajoute-il.

« Le but du sommet est d'avoir l'avis ainsi que les recommandations des acteurs concernés par les enjeux en santé mentale. Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous sur notre site internet au www.lefresque.com, que ce soit pour participer au sommet ou encore pour soumettre vos recommandations» explique Nicolas St-Onge, vice-président aux affaires externes du FRESQue. «Diane Lamarre et Amir Khadir ont déjà confirmé leur présence en tant que panélistes, le Ministre de la Santé a aussi été invité. Nous aurons aussi la chance de recevoir Dr. Lucie Nadeau qui est psychiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Les médias sont invités à la conférence de presse qui aura lieu le 12 mars où nous ferons le point sur le sommet ».

À propos du FRESQue :

Le Forum de la Relève Étudiante pour la Santé au Québec est une initiative rassemblant des étudiants de près de 25 associations étudiantes en santé qui vise à formuler des recommandations au gouvernement sur différents enjeux concernant le système de santé au Québec.

