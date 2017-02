La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé lance un appel de propositions pour l'innovation en soins palliatifs et de fin de vie







L'appel de propositions consolidera les soins palliatifs pour les Canadiens

OTTAWA, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé a lancé un appel de propositions pour l'innovation en soins palliatifs et de fin de vie. D'après les estimations, 70 % des quelque 220 000 Canadiens qui décèdent chaque année n'ont pas accès à des soins palliatifs. De plus, pour bon nombre d'entre eux, la prestation de ces services ou l'aiguillage vers les soins palliatifs n'a lieu que dans les dernières semaines de vie. Par la recherche d'innovations, nous pouvons améliorer l'accès aux soins palliatifs et diffuser une approche palliative dans tous les systèmes de santé.

La FCASS invite les personnes et les équipes à lui proposer des innovations émergentes ou éprouvées en matière de soins palliatifs. Les candidats sélectionnés :

recevront un prix de l'innovation 2017 de la FCASS et seront considérés comme des innovateurs;

présenteront leur innovation au Forum des PDG de la FCASS, qui aura lieu le 21 juin 2017 à Toronto ;

; seront appuyés par la FCASS, qui les aidera à cibler les occasions de diffuser leur innovation.

« Consolider l'accès en temps opportun à des soins palliatifs de grande qualité est une priorité que partagent tous les Canadiens, souligne Maureen O'Neil, présidente de la FCASS. Heureusement, nous savons qu'il existe des innovations dans tout le pays, et la FCASS invite les innovateurs à lui soumettre une proposition et à collaborer avec elle afin d'offrir de meilleurs soins palliatifs, tout en réduisant les délais. »

Une innovation en soins palliatifs est un modèle, un programme, une approche ou un outil qui améliore (ou qui a le potentiel d'améliorer) l'expérience et la qualité de vie des gens atteints d'une maladie limitant l'espérance de vie et de leur famille, et qui contribue à l'optimisation des ressources. Ces innovations peuvent être émergentes ou éprouvées : il s'agit de nouvelles méthodes de prestation de soins qui laissent entrevoir des résultats prometteurs pour les patients et les familles, ou de méthodes plus efficaces que les pratiques actuelles.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'appel de propositions, visitez le http://www.fcass-cfhi.ca/WhatWeDo/palliative-care

La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada. La FCASS recense des innovations éprouvées et accélère leur diffusion partout au Canada en soutenant les organismes de santé dans l'adaptation, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'amélioration des soins, de la santé de la population et de l'optimisation des ressources. Visitez le fcass-cfhi.ca pour en savoir davantage.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

SOURCE Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 06:00 et diffusé par :