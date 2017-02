MétéoMédia continue d'être l'une des marques les plus reconnues au Canada







Ipsos classe MétéoMédia au 15e rang du palmarès des marques les plus influentes

MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW/ - MétéoMédia trône une fois de plus parmi les marques les plus reconnues, se classant au 15e rang de la liste des marques les plus influentes au Canada d'Ipsos Reid. Le palmarès a été dévoilé la semaine dernière lors de la Semaine annuelle de la publicité et du marketing à Toronto. La réputation de l'entreprise a été évaluée auprès du public, à partir d'une variété de paramètres. Parmi les marques canadiennes, MétéoMédia s'est classée quatrième cette année, perçue par les Canadiens comme une marque digne de confiance, engageante et agissant en tant qu'entreprise socialement responsable.

« C'est un honneur pour nous de figurer sur ce palmarès des marques les plus reconnues au Canada pour une cinquième année consécutive, a déclaré Pierre Morrissette, président du conseil, président et chef de la direction de Pelmorex Media inc., société mère de MétéoMédia. MétéoMédia est reconnaissante envers tous les clients qui utilisent ses services au coeur de leur quotidien et son objectif est de toujours être la marque novatrice et digne de confiance à laquelle les Canadiens peuvent se fier. »

L'étude sur les marques les plus influentes découle d'entrevues auprès de plus de 6 000 Canadiens. Les notes sont attribuées en fonction des réponses des participants à des questions sur leur implication et leur perception de la fiabilité, l'avant-gardisme et la conscience sociale. Les entreprises les mieux cotées sont celles qui brillent à développer leur influence et leur présence au pays.

À titre du plus important fournisseur de renseignements météo au pays, MétéoMédia s'engage à offrir aux Canadiens de l'information sur les conditions météorologiques, 24 heures par jour et 365 jours par année, au moyen de ses différentes plateformes. MétéoMédia fait maintenant partie intégrante de la vie de millions de Canadiens, leur permettant de mieux planifier leurs activités au quotidien.

À propos de Pelmorex Media Inc.

Célébrant ses 27 ans, Pelmorex Media est la société mère de MétéoMédia, The Weather Network, ElTiempo.es et Wetterplus.de avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Australie. MétéoMédia et son homologue anglais, The Weather Network, sont les services météorologiques et d'information canadiens les plus populaires de la télé, du Web et des applications mobiles. Eltiempo est le plus important fournisseur d'informations multiplateformes sur la météo de l'Espagne. Pelmorex a également obtenu une licence d'exploitation du Système d'Agrégation et de Dissémination National d'Alertes (ADNA) du Canada, qui regroupe et distribue des messages d'urgence émis par les autorités gouvernementales autorisées.

