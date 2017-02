Les élèves de Nord Anglia Education collaborent avec l'UNICEF pour contribuer à éliminer la faim dans le monde et promouvoir la santé et le bien-être







Les élèves étudieront les objectifs de développement durable à travers La plus grande leçon du monde

HONG KONG, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- L'UNICEF a lancé un défi aux élèves de Nord Anglia Education, la principale organisation au monde en matière d'écoles d'excellence. Les élèves devront mener une campagne de sensibilisation relative aux objectifs de développement durable (ODD) et devront collaborer avec leurs collectivités locales pour trouver des solutions à ces enjeux mondiaux.

Le défi fait partie de La plus grande leçon du monde, une initiative mondiale visant à amener les ODD dans les salles de classe du monde entier, à travers des plans de cours, des vidéos, des bandes dessinées et du contenu créatif. Les élèves de Nord Anglia se concentreront sur deux objectifs :

Objectif 2 - Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable

Objectif 3 - Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges

Les élèves de Nord Anglia travailleront directement avec leur collectivité pour faire mieux connaître les ODD, tout en cherchant et en concevant des solutions pratiques pour construire un avenir plus durable.

L'UNICEF a également invité des élèves provenant de différents établissements Nord Anglia à présenter leurs idées sur les ODD, lors d'une réunion du Forum politique de haut niveau sur le développement durable qui se tiendra du 10 au 19 juillet 2017, au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York. Cela offre une occasion exceptionnelle aux élèves de Nord Anglia de contribuer au débat et d'influer sur l'élaboration des politiques au plus haut niveau.

Dix-sept objectifs au total, ont été adoptés par 193 pays à l'Assemblée générale de l'ONU, en septembre 2015. Chaque objectif comprend des cibles spécifiques à atteindre d'ici 2030. Pour réaliser ces objectifs, l'ONU a demandé aux gouvernements, au secteur privé, à la société civile et aux citoyens, d'y participer.

« Nous sommes fiers de collaborer avec l'UNICEF et à l'initiative La plus grande leçon du monde, pour permettre à nos élèves de jouer un rôle de premier plan dans le débat mondial sur les principaux enjeux de notre planète », a déclaré Andrew Fitzmaurice, le PDG de Nord Anglia Education. « Le Forum politique de haut niveau est essentiel à la réussite des objectifs de développement durable et nous sommes enchantés que nos élèves fassent entendre le point de vue des enfants sur ces questions essentielles. Il n'y a pas de meilleure occasion pour nos élèves de mettre en pratique la diplomatie et le rôle dirigeant que le siège de l'ONU, auprès des influents responsables politiques du monde entier. »

« Si les objectifs de développement durable ne font pas écho aux enfants et aux jeunes du monde entier, de façon à ce qu'ils en comprennent la signification et l'utilité pour leur propre vie et leurs expériences, ils ne seront pas atteints. Les élèves sont parmi les défenseurs les plus assidus et les agents du changement dans le monde et c'est leur flamme et leur détermination qui nous conduiront tous vers un monde plus juste, égalitaire et durable d'ici à 2030 », a déclaré Shannon O'Shea, le responsable Partenariats du Calendrier 2030 de l'UNICEF.

