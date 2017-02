L'ICE Krakow Congress Centre s'apprête à accueillir la session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO







CRACOVIE, Pologne, February 8, 2017 /PRNewswire/ --

Cette année, Cracovie va accueillir la session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'European Lotteries Congress et l'European Congress of Transplantology Nurses. Des prix industriels ajoutent du prestige à Cracovie, puisque aucune autre ville n'a reçu le Meetings Star Award deux années consécutives. Le programme d'événements de cette année déterminera le sort de Cracovie dans les années à venir.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.multivu.com/players/uk/8035651-krakow-host-unesco-world-heritage-committee/

D'après une étude de l'Organisation polonaise du tourisme, Cracovie est la première destination du pays en termes de nombre de congrès et conférences. L'ICE Kraków Congress Centre, qui vient juste de remporter son deuxième titre consécutif de meilleur centre de congrès de la nouvelle Europe, se trouve au coeur de l'industrie des réunions.

« L'industrie des réunions en Pologne génère de nouveaux profits pour l'économie et des emplois au sein des communautés locales. En plus de stimuler économiquement de nouveaux domaines, elle augmente aussi le potentiel des régions basées sur des spécialisations intelligentes », a déclaré le Dr Krzysztof Celuch, directeur du Poland Convention Bureau.

« Grâce au travail de l'ICE Kraków, la ville est aujourd'hui un leader européen et profite pleinement de ses opportunités. Le site joue un rôle important sur le marché », a-t-il ajouté. En 2016, l'ICE Kraków a accueilli 250 000 touristes d'affaires à l'occasion de 177 événements (capacité du site : 3 000 personnes). La Pologne demeure relativement bon marché et sûre pour les organisateurs étrangers, ce qui, dans le contexte des problèmes géopolitiques régnant, constitue un facteur clé dans la sélection de destinations pour des congrès.

« Le succès de Cracovie n'aurait pas été possible sans le Kraków Network, une initiative inédite dans notre pays », a commenté Izabela Helbin, directrice du Krakow Festival Office, exploitant de l'ICE Kraków.

« Notre projet a permis la création d'un groupe d'entreprises cohérent, qui comprend les opérations de sociétés privées (hôtels, restaurants, transports) et d'institutions (le Krakow Convention Bureau et la City of Krakow). La plateforme multi-acteurs de discussion entre autant d'institutions et d'entreprises que nous avons initiée, parallèlement à notre ouverture commerciale, nous a permis de travailler avec plus d'efficacité que les autres destinations de congrès et d'événements. Nous n'avons pas peur des comparaisons avec Barcelone ou Prague », a conclu Mme Helbin.

Michal Zalewski

Porte-parole

Krakow Festival Office

ICE Krakow Congress Centre

Tél. : +48-513-099-671

E-mail : Mzalewski@biurofestiwalowe.pl / mzalewski@icekrakow.pl



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/465568/ICe_Krakow.jpg )

Video:

http://www.multivu.com/players/uk/8035651-krakow-host-unesco-world-heritage-committee/



Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 04:54 et diffusé par :