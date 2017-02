Un seul Ogilvy - L'agence continue de se réinventer et réaffirme sa vision







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Après une année marquée par le gain de plusieurs comptes et forte d'un actionnariat québécois majoritaire, l'agence Terrain Ogilvy décide d'adopter la récente vision de son réseau Ogilvy & Mather d'uniformiser sa structure de marques. L'agence annonce donc aujourd'hui revenir fièrement aux sources avec son nom Ogilvy Montréal, une institution de la pub installée ici depuis 1964.

Aujourd'hui, Ogilvy Montréal mise sur les ressources et le réseau prestigieux d'Ogilvy & Mather ainsi que les synergies que celui-ci rend possibles à l'échelle nationale et mondiale.

« Ogilvy nommé cinq années consécutives réseau de l'année à Cannes évoque l'excellence, l'imagination et la créativité, affirme David Aubert, président et chef de la direction d'Ogilvy Montréal. Je suis fier de faire partie de cette grande famille et c'est sans remords que je tourne la page sur Terrain. Cette approche d'un seul Ogilvy simplifie les choses et nous rend plus fort en agissant avec un seul nom. »

Avec des clients aussi variés que Glade, UByKotex, Wawanesa Assurance, Cadbury, le Port de Montréal, Midas, Groupe BMR, Planchers Mercier, Restaurants Cora, les Forces armées canadiennes et Carlsberg Canada, Ogilvy Montréal cumule une puissante expertise en création de publicité et promotion, en marketing alternatif, interactif et d'influence tant pour des clients dans le commerce de détail que dans l'univers corporatif.

