ObserveIT connaît une année record et élargit son équipe de direction pour répondre à la demande de ses produits







La société franchit de nouveaux jalons en termes de revenus, d'acquisition de clients et de croissance de partenariats. Elle ajoute des gestionnaires chevronnés à son équipe, afin de soutenir sa croissance et sa dominance du marché



ObserveIT, le principal fournisseur de solutions de surveillance et d'analyse contre les menaces internes, avec plus de 1400 clients à travers le monde, a annoncé aujourd'hui avoir franchi un nouveau jalon en 2016, ouvrant la voie pour un succès croissant dans l'année à venir. Les ventes record de la solution innovante de cybersécurité de l'entreprise, qui identifie et élimine les risques créés par les activités négligentes ou malveillantes d'utilisateurs privilégiés, de sous-traitants, de fournisseurs ou d'utilisateurs commerciaux, ont conduit à un élargissement de l'équipe de direction d'ObserveIT, y compris l'ajout de quatre dirigeants chevronnés, afin d'aider l'entreprise tandis qu'elle se développe à répondre à la demande du marché.

Les jalons atteints en 2016 comprennent :

Un chiffre d'affaires record et un taux de croissance impressionnant de 40 % par an au cours des 8 dernières années

Le dépassement de la barre des 1400 clients dans le monde entier

Un taux de satisfaction de la part des clients supérieur à 90%

Une taille moyenne des transactions la plus élevée de l'histoire

Une extension à 280 partenaires dans le monde

Une implantation commerciale mondiale avec 60% du chiffre d'affaires provenant de l'extérieur des États-Unis

La nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration d'ObserveIT et de trois nouveaux cadres supérieurs, afin de poursuivre la croissance rapide de l'entreprise dans le monde entier. Les nouveaux dirigeants sont (pour lire leur biographie, cliquez ici) :

Deepak Taneja , directeur , est un leader et pionnier de l'industrie de la sécurité, ayant fondé Aveksa et ayant été le directeur de la technologie et un membre de l'équipe fondatrice de Netegrity.

, est un leader et pionnier de l'industrie de la sécurité, ayant fondé Aveksa et ayant été le directeur de la technologie et un membre de l'équipe fondatrice de Netegrity. Simon Darr , vice-président des ventes internationales et du marketing , apporte 20 ans de leadership et d'expérience pour renforcer les efforts internationaux d'ObserveIT.

, apporte 20 ans de leadership et d'expérience pour renforcer les efforts internationaux d'ObserveIT. Erica Sheehan , vice-présidente du marketing , apporte plus de 17 ans d'expérience en marketing de haut niveau avec diverses entreprises de technologie.

, apporte plus de 17 ans d'expérience en marketing de haut niveau avec diverses entreprises de technologie. John Vigeant , vice-président des ventes pour les Amériques, apporte 15 ans de leadership à d'ObserveIT.

« 2016 a été une année record pour ObserveIT. Grâce à notre équipe ObserveIT et à nos partenaires de distribution dans le monde entier, nous avons fracassé nos records précédents en termes de chiffre d'affaires, d'acquisition de clients et de réussite du programme de partenaires. La demande pour notre solution de surveillance et d'analyse contre les menaces internes a atteint un nouveau record », a déclaré Mike McKee, PDG d'ObserveIT. « Nous allons capitaliser sur notre succès en élargissant notre équipe de direction. Ses compétences, ainsi que les talents de notre personnel et de nos partenaires fidèles dans le monde entier, nous positionnent de façon très favorable pour faire de 2017 une nouvelle année historique. »

ObserveIT

Avec plus de 1400 clients dans 87 pays, ObserveIT est le principal fournisseur de solutions de surveillance et d'analyse contre les menaces internes. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site: http://www.observeit.com.



