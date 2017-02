L'Alliance Renault-Nissan affiche une croissance importante en 2016 et etend son record des ventes de vehicules electriques







PARIS, February 8, 2017 /PRNewswire/ --

L'Alliance a vendu 9 961 347 véhicules en 2016, soit un véhicule sur neuf dans le monde.

L'Alliance confirme sa position de leader du véhicule zéro émission* à l'usage ; les ventes mondiales cumulées de véhicules électriques s'élèvent à 424 797 unités.

18 ans de partenariat : un accélérateur d'innovation pour le véhicule du futur.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140130/666713-a )



L'Alliance Renault-Nissan affiche une croissance importante en 2016, avec 9,96 millions de véhicules vendus à travers le monde Le groupe automobile a également renforcé son leadership sur le marché du véhicule zéro émission avec des ventes cumulées de près de 425 000 voitures électriques depuis le lancement de la Nissan LEAF en 2010, suivie par la Renault ZOE.

Les chiffres de l'Alliance incluent les ventes de Mitsubishi Motors, soit 934 013 véhicules dans le monde. Mitsubishi Motors a rejoint l'Alliance à l'automne dernier quand Nissan a acquis une participation de 34 pourcent dans cette entreprise.

"La convergence de Groupe Renault, Nissan Motor et Mitsubishi Motors crée une force nouvelle dans le secteur automobile." a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de l'Alliance. " La puissance de ce partenariat innovant, entamé il y a 18 ans, nous a permis d'améliorer notre compétitivité, d'accélérer notre croissance et de s'engager dans la course pour concevoir le véhicule du futur."

Les marques de l'Alliance ont vendu près d'un véhicule sur neuf dans le monde l'an dernier.

Le Groupe Renault a affiché des ventes en hausse de 13,3 pourcent avec 3 182 625 unités vendues en 2016 pour la dernière année du plan Drive the Change, ce qui représente une quatrième année consécutive de croissance avec une augmentation record de 374 000 véhicules par rapport à 2015.

Les marques Renault et Dacia ont toutes deux enregistré des volumes de ventes record. Les ventes de Renault Samsung Motors ont quant à elles bondi de 38,8 pourcent. La part de marché comme les volumes de ventes sont en hausse dans toutes les régions du monde, et la marque Renault devient N° 2 en Europe.

Nissan Motor Co. Ltd. a également franchi un record avec 5 559 902 voitures et utilitaires commercialisés à travers le monde, soit une hausse de 2,5 pourcent. Aux Etats-Unis et en Chine, l'entreprise a vu ses ventes augmenter de 5,4 pourcent et 8,4 pourcent respectivement, établissant ainsi de nouveaux records sur ces deux marchés. Infiniti a vendu plus de 230.000 unités en 2016, en hausse de 7 pourcent comparé à l'année précédente. En décembre, Infiniti a vendu 27 200 véhicules, en hausse de 18 pourcent par rapport à l'année précédente.

Mitsubishi Motors a commercialisé 934 013 véhicules dans le monde, en baisse de 13 pourcent. Les ventes ont augmenté aux Etats-Unis et en Australie, mais cette hausse a été contrebalancée par un recul des immatriculations au Brésil, en Russie et au Moyen-Orient. Les ventes au Japon ont également été affectées par une moindre confiance des consommateurs suite aux interrogations sur la consommation de carburant.

A travers son partenariat avec Mitsubishi Motors, Nissan s'attend à des gains de synergie à hauteur de 24 milliards de yens sur l'exercice 2017, pour atteindre 60 milliards de yens sur l'exercice 2018 et au-delà. Ces gains permettront d'augmenter la valeur du bénéfice par action d'environ 4 yens par titre sur l'exercice 2017 et de 10 yens par titre sur l'exercice 2018 - en sus de tout accroissement de bénéfices en lien avec l'entrée de Nissan au capital de Mitsubishi Motors.

Les ventes d'AVTOVAZ, qui commercialise ses véhicules sous la marque Lada, se montent à 284 807 unités. L'Alliance Renault-Nissan et AVTOVAZ réunis vendent environ une voiture sur trois en Russie.

Maintien de la position de leader du véhicule électrique

L'Alliance Renault-Nissan avec Mitsubishi Motors affichait fin 2016 des ventes cumulées de 424 797 véhicules électriques, ce qui en fait le leader incontesté de la mobilité zéro émission.

La Nissan LEAF, première voiture électrique de série destinée au grand public, continue de dominer le marché mondial du véhicule électrique avec plus de 250 000* unités écoulées depuis son lancement en décembre 2010.

A côté de la LEAF, Nissan commercialise aussi le e-NV200, un véhicule utilitaire léger commercialisé en 2014, distribué essentiellement en Europe et au Japon.

Depuis 2011 Renault a vendu plus de 112 000 VE à travers le monde, dont la Renault ZOE, le Kangoo Z.E., la Fluence Z.E., la SM3 Z.E. et la Twizy.

Renault s'est imposé comme numéro 1 sur le marché européen du véhicule électrique l'an dernier, avec des ventes en hausse de 11 pourcent à 25 648 unités (hors Twizy). La ZOE se classe en tête du palmarès avec 21 735 exemplaires vendus. Et Renault Pro+ vient d'annoncer que deux nouveaux véhicules utilitaires allaient bientôt étoffer sa gamme : le Nouveau Kangoo Z.E. et le Master Z.E.

Si l'on inclut la série i-Miev de Mitsubishi Motors, l'Alliance Renault-Nissan a vendu 94 265 véhicules électriques en 2016, soit une hausse de plus de 8 pourcent par rapport à 2015.

* Y compris les ventes de Venucia E30 en Chine. Pas d'émissions de CO2 et pas de rejets de polluants règlementés en condition de conduite, conformément au cycle d'homologation NEDC.

Accélérer l'innovation pour concevoir le véhicule du futur

En 2016, l'Alliance Renault-Nissan a pris plusieurs initiatives pour accélérer le développement de la voiture de demain, qui sera électrique, autonome et connectée.

L'Alliance prévoit de lancer au moins 10 modèles équipés de fonctions de conduite autonome d'ici 2020. Le développement et les tests de connectivité et de technologie de conduite autonome sont en cours avec plusieurs partenaires, dont Microsoft, et la NASA.

"Nous étions les premiers à annoncer le lancement d'une voiture électrique abordable en 2010. D'autres constructeurs automobiles majeurs reconnaissent aujourd'hui que les véhicules électriques sont la solution zéro émission la plus performante" constate M. Ghosn. « Avec la conduite autonome et les véhicules et services connectés, nous sommes fermement engagés dans la course pour concevoir le véhicule du futur ».

Les 10 premiers marchés de l ' Alliance

Pays Total des ventes Part de marché Etats-Unis 1.660.690 9,47 % Chine 1.472.588 5,48 % France 738.344 30,52 % Japon 625.409 12,58 % Russie* 494.073 34,64 % Mexique 449.406 28,02 % R.-U. 336.533 10,96 % Allemagne 319.739 8,89 % Italie 262.167 12,99 % Espagne 247.661 18,71 %

* Y compris AvtoVAZ

Les 10 premiers marchés de Groupe Renault

Pays Total des ventes Part de marché France 651.778 26,9 % Allemagne 198.609 5,5 % Italie 190.610 9,4 % Espagne 170.272 12,9 % Turquie 169.236 17,2 % Brésil 149.977 7,5 % R.-U. 138.642 4,5 % Inde 132.235 4,0 % Russie* 117.227 8,2 % Corée du Sud 111.087 6,2%

* Ventes AvtoVAZ en Russie : 284.807 unités

Les 10 premiers marchés de Nissan

Pays Total des ventes Part de marché Etats-Unis 1.564.423 8,9 % Chine* 1.354.552 5,0 % Japon 534.392 10,8 % Mexique 403.286 25,1% R.-U. 170.999 5,6 % Canada 134.153 6,9 % Russie 93.781 6,6 % France 81.454 3,4 % Allemagne 80.332 2,3 % Australie 67.638 5,7 %

* Dont la marque Venucia

Les 10 premiers marchés de Mitsubishi Motors

Pays Total des ventes Part de marché Etats-Unis 96.267 0,5 % Japon 85.716 1,7 % Chine 82.758 0,3 % Australie 73.360 6,2 % Indonésie 67.397 6,3 % Philippines 59.480 15,1 % Thaïlande 55.409 7,2 % Allemagne 39.089 1,1 % E.A.U. 29.958 9,2 % Royaume-Uni 26.892 0,9 %

A propos de l'Alliance Renault-Nissan

L'Alliance Renault-Nissan est un partenariat stratégique entre le Groupe Renault, basé en France, et les entreprises Nissan Motor et Mitsubishi Motors, basées au Japon. En 2016 ces constructeurs ont à eux trois commercialisé 9,96 millions de véhicules dans près de 200 pays - soit plus d'un véhicule sur 9 vendus dans le monde. L'Alliance a noué des collaborations stratégiques avec d'autres fabricants, dont l'Allemand Daimler et le Chinois Dongfeng. Elle détient également une participation majoritaire dans la coentreprise qui contrôle AVTOVAZ, premier constructeur automobile de Russie. L'Alliance est leader dans le domaine du véhicule zéro émission et développe des technologies de pointe en vue de proposer la conduite autonome et des services de connectivité sur une gamme de véhicules accessibles à tous.

www.media.blog.alliance-renault-nissan.com

www.media.renault.com

www.newsroom.nissan-global.com

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 03:30 et diffusé par :