Sanofi - Interview du Directeur Général - Résultats 2016 (vidéo)







PARIS, February 8, 2017 /PRNewswire/ --

Sanofi, un leader mondial et diversifié de la santé, publie ses résultats pour l'année 2016. Le Directeur Général du Groupe, Olivier Brandicourt, commente les résultats.

Visionner l'interview vidéo et lire la transcription :

https://www.eurobusinessmedia.com/fr/video/sanofi-resultats-annuels-2016/?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Au sommaire de l'interview :

- Résultats T4

- Diabète

- Portefeuille R&D

- Dividende

- Perpectives

A propos de Sanofi :

Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, le développement et la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT : SAN) et à New York (NYSE : SNY).



Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 03:05 et diffusé par :