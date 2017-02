Pepsi® fête les moments de passion contagieuse des inconditionnels







DANS LA DEUXIÈME ANNÉE DE SON PARTENARIAT MONDIAL AVEC LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA, PEPSI RÉCOMPENSE LES FANS DU MONDE ENTIER QUI VIVENT POUR L'INSTANT 'T'

PURCHASE, New York, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- #PEPSIMOMENT ? Tout au long de l'année 2017, Pepsi® fête la vie vécue pour l'instant T. Les moments où l'on décide de se laisser aller, d'agir, de vivre notre passion sans que rien ne nous retienne. Et il n'en est pas de meilleur que le moment de joie sans retenue d'un vrai fan de football. Dans la deuxième année du partenariat de PepsiCo avec la Ligue des champions de l'UEFA, la campagne de football de Pepsi est la première répétition de la plateforme mondiale « Moments » de la marque, qui prend corps à travers sa marque emblématique - avec une priorité accrue sur les boissons zéro calorie de la marque.

Découvrez le communiqué de presse multimédia interactif ici : http://www.multivu.com/players/fr/8034651-pepsimoment-football/

Sollicitant des athlètes d'envergure mondiale pour stimuler la ferveur qui doit nous mener jusqu'à la finale de la Ligue des champions de l'UEFA, qui se tiendra le 3 juin à Cardiff (Pays de Galles), Pepsi a choisi Sergio Agüero, Alexis Sánchez et Vincent Kompany dans son équipe mondiale pour 2017.

Brad Jakeman, le président de PepsiCo Global Beverage Group, a déclaré : « Tout au long de l'année, Pepsi fêtera différents moments ? des bons moments du quotidien rendus exceptionnels, aux moments uniques, comme la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Pepsi est un amateur de longue date et l'un des supporteurs les plus emblématiques du plus beau jeu du monde et cette année, nous faisons passer du terrain aux tribunes notre campagne mondiale en rapport avec le football ? fêter et embraser la passion contagieuse qui s'empare des supporteurs qui nous entourent, pour montrer au monde ce que signifie vivre et aimer le jeu. »

Grâce à un hymne filmé des inconditionnels, intitulé « Nous savons à quel point ça compte », Pepsi se concentre sur les supporteurs et la multitude de moments qui déchaînent nos passions tout au long d'une partie de football ? de la tension aux gentilles railleries d'avant-match, de la partie elle-même où l'on est dans tous ses états, jusqu'à l'effervescence ou la détresse du coup de sifflet final. Pepsi montre à quel point ces moments de passion sont aussi forts lors d'un match dans un parc avec des amis, que dans les plus prestigieux stades du monde.

Cette campagne riche en contenu sera déployée dans près de 75 pays pour embraser, transmettre et diffuser la passion des supporteurs, de la phase à élimination directe à la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Outre le contenu créatif, un programme révolutionnaire dans sa conception nourrissant le cri de ralliement des supporteurs apparaît sur l'emballage, en magasin et chez soi, sur l'ensemble des offres de la marque Pepsi bleues, noires et argentées. Le contenu exclusif permanent et les créations partageables des médias sociaux prennent de l'ampleur grâce à un partenariat mondial avec les principales autorités des supporteurs de football, Copa90 et Bleacher Report. Ce partenariat, le premier du genre, permettra de créer des contenus en ligne originaux avec divers supporteurs créatifs à travers le globe, en vue d'exprimer une passion du football authentique et centrée sur les passionnés. En étant présent sur les portables, le contenu vivra à travers Facebook, Instagram Stories et Snapchat. De plus, une offre de billets permettra aux inconditionnels de voir jusqu'où ils peuvent aller pour tenir entre leurs mains un prix que l'on obtient qu'une fois dans sa vie : des billets pour la plus grande manifestation sportive annuelle au monde, la finale de la Ligue des champions de l'UEFA.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo font la joie des consommateurs dans plus de 200 pays et régions du globe un milliard de fois par jour. En 2015, PepsiCo a réalisé un chiffre d'affaires net de plus de 63 milliards d'USD, grâce à un portefeuille complémentaire de produits alimentaires et de boissons où l'on retrouve Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker et Tropicana. Le portefeuille de produits PepsiCo comprend une vaste gamme d'excellents produits alimentaires et de boissons savoureuses qui englobe 22 marques dont chacune réalise plus d'un milliard d'USD de chiffre d'affaires annuel selon les estimations des ventes.

Le coeur de notre démarche est de « donner du sens à la performance », autrement dit, c'est la conviction profonde que le succès de notre société est intimement lié à la viabilité du monde qui nous entoure. Nous sommes convaincus qu'améliorer en permanence les produits que nous vendons, se comporter de façon responsable pour protéger notre planète et donner aux populations, de par le monde, les moyens d'agir, est ce qui rend possible d'exploiter PepsiCo comme une société d'envergure mondiale, qui crée une valeur à long terme pour la société et ses actionnaires. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.pepsico.com.

À propos de l'UEFA

L'UEFA - l'Union des associations européennes de football - est l'instance dirigeante du football européen. Cette organisation faîtière chapeaute 55 associations nationales de football à travers l'Europe. Ses objectifs sont de traiter toutes les questions liées au football européen ; de promouvoir le football dans un esprit d'unité, de solidarité, de paix, de compréhension et d'esprit sportif, sans distinction politique, raciale, de religion, homme-femme ou autre ; de préserver les valeurs du football européen ; de nourrir les relations avec tous les acteurs du football européen ; et de soutenir et protéger les associations membres pour le bien-être général du football européen.

