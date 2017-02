Présentation de la tablette durcie ALGIZ 8X, un nouvel ordinateur ultra-résistant par Handheld







LIDKÖPING, Suède, February 8, 2017 /PRNewswire/ --

Handheld Group, l'un des principaux fabricants d'ordinateurs et de tablettes mobiles durcis, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle tablette PC ultra-durcie Algiz 8X. La nouvelle Algiz 8X est conçue pour les professionnels itinérants d'aujourd'hui, qui ont besoin d'un ordinateur portable puissant pour s'acquitter de leurs tâches mobiles.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant :

http://www.multivu.com/players/uk/8030651-algiz-8x-rugged-tablet-tough-handheld/



L'Algiz 8X offre des fonctionnalités de communication telles que les capacités LTE et WLAN bibande, ainsi qu'un écran tactile projectif capacitif de 8 pouces qui est ultra-lumineux et conçu pour une utilisation en extérieur. L'activation du mode Gant ou du mode Pluie permet une utilisation facile quelles que soient les conditions météorologiques. Le verre chimiquement renforcé peut être malmené, ayant survécu à un test d'impact pendant lequel on fait tomber une boule en acier de 64 grammes sur l'écran, à 10 reprises, d'une hauteur de 1,2 mètres. L'Algiz 8X est également fournie avec un stylet capacitif actif en option.

« La nouvelle Algiz 8X est la tablette Windows la plus compacte et la plus ergonomique que nous ayons jamais développée. Nous avons repoussé les limites de la technologie de terrain moderne avec ce produit, en répondant aux besoins des clients qui exigent un système informatique puissant, de la mobilité, une performance d'écran exceptionnelle et une longue autonomie de batterie. Nous n'avons fait aucun compromis », a déclaré Johan Hed, directeur de la gestion de produits.



Fonctionnalités intégrées

L'Algiz 10X, dotée d'une gamme de fonctions complète, est fournie de série avec Windows 10 Enterprise LTSB, démontrant l'engagement de Handheld à répondre aux besoins des clients d'entreprise qui valorisent la stabilité à long terme. Autres fonctionnalités de la puissante tablette Algiz 8X :

GPS u-blox et GLONASS

WLAN a/b/g/n/ac

BT 4.2 LE

Caméra arrière de 8 MP avec autofocus et flash LED

4G/LTE

Options d'expansion

L'Algiz 8X offre des options de port LAN, de port COM ou de scanner de codes-barres. Celle-ci est également dotée d'un système « backpack » qui permet à l'utilisateur d'ajouter des fonctionnalités personnalisées et des appareils électroniques.

Testée pour sa robustesse

L'Algiz 8X a fait l'objet de tests rigoureux pour une utilisation dans des environnements extérieurs ou industriels difficiles. Elle possède un niveau de protection IP65 contre la pénétration de poussière et d'eau, et répond aux normes militaires strictes MIL-STD-810G en ce qui concerne les conditions suivantes :

Température de fonctionnement : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) - Méthode 501.5, Procédure II

Température de stockage : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) - Méthode 501.5/502.5, Procédure I

Chutes : chutes depuis une hauteur de 1,22 mètre (4 pieds) - Méthode 516.6, Procédure IV

Vibrations : Méthode 514.6, Procédures I et II

Humidité : 0-95 % (sans condensation) - Méthode 507.5

Altitude : 4 572 mètres (15 000 pieds) - Méthode 500.5, Procédure I

Commandes et disponibilité

Les commandes peuvent être placées immédiatement. Les unités sont disponibles en Mars.

Liens utiles

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ALGIZ 8X

IMAGES À L'INTENTION DE LA PRESSE

Webinaire de présentation du produit

Video du produit: https://www.youtube.com/watch?v=V0xRdQmuKAU

Demander un devis

GAMME DE PRODUITS DU HANDHELD GROUP

Tweetez ceci :

Handheld présente sa nouvelle tablette robuste ALGIZ 8X http://www.handheldgroup.com/8X-fr

À propos de Handheld :

Handheld Group est un fabricant d'ordinateurs mobiles, de terminaux portables et de tablettes robustes. Dans le monde entier, Handheld et ses partenaires proposent des solutions de mobilité complètes aux entreprises oeuvrant dans des secteurs tels que la géomatique, la logistique, l'industrie forestière, les transports publics, les services publics, la construction, la maintenance, l'extraction minière, l'armée et la sécurité. Suédois d'origine, Handheld Group possède des filiales en Finlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie, aux Pays-Bas, en Australie et aux États-Unis. http://www.handheldgroup.com/fr

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/447146/ALGIZ_8X.jpg )

Video:

http://www.multivu.com/players/uk/8030651-algiz-8x-rugged-tablet-tough-handheld/





