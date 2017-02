foodlife expose à Fruit Logistica Berlin et lance officiellement la marque foodlife







ZWOLLE, Pays-Bas, February 8, 2017 /PRNewswire/ --

foodlife a décidé de promouvoir officiellement la marque foodlife « conçue et fabriquée en Hollande » cette année lors du salon Fruit Logistica qui débute ce mercredi à Berlin. Après 20 années d'activité sous le nom de JFPT (Jansen Food Processing Technology) - dont les huit dernières ont connu la commercialisation de la ligne de produits foodlife au sein de la gamme plus large de produits tiers commercialisés par JFPT - foodlife lancera officiellement la marque indépendante foodlife sur le marché international ce mercredi.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/465642/foodlife.jpg )



Avant la création de JFPT, la famille Jansen s'est consacrée durant de nombreuses années aux légumes et produits à base salade. Cette activité les a par la suite conduits à commencer à commercialiser des équipements tiers. Toutefois, au fil des ans, cette compréhension du produit s'est graduellement traduite par l'incapacité de fournir au marché les solutions les meilleures pour le produit compte tenu des pratiques plus conservatrices des autres fabricants d'équipements. Ce phénomène a engendré la création de foodlife : la meilleure solution partout et en tout temps.

Après deux décennies de commercialisation et de prestation de services, JFPT BV confie les rênes au groupe foodlife. Le groupe foodlife, qui est en cours de structuration ce trimestre, se composera des produits foodlife, des projets foodlife, des services foodlife et de foodlife brainz.

http://www.foodlife.nl

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 02:00 et diffusé par :